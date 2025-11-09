〈由緒ある寺の尼僧（35）が突然“消えた”…「愛人は弟子の大学生」“16歳下”青年との本当の関係、彼女のゆくえとは？〉から続く

1954（昭和29）年11月、世界的にも有名な奈良・斑鳩の古寺の門跡（もんぜき＝皇族・華族の一族で仏教の法統を継ぐ寺の住持）だった35歳の女性、一条尊昭（尊昭尼）がある日突然、その座を捨てて姿をくらました。茶道の弟子である16歳下の大学生の男性と親しかったことから、新聞、雑誌などは「人間性に目覚め法衣を捨てた」「法灯の恋」などと書き立てた。彼女の行動が示したものは何であり、それはどのように伝わったのか。

大阪毎日（大毎）の11月25日の初報には尊昭尼本人と接触した記事がある。見出しは「“何も聞かないで…” 九州行き 三等車にしょんぼり」で広島発だ。

熊本に住む母の元へ向かう車中、ひとりきりで

〈 一条門跡は17日ごろから大阪・阿倍野筋（現大阪市阿倍野区）の実弟（平松時忠とは別）方に滞在。24日午後7時40分、大阪発の下り急行「阿蘇」の三等で、来阪中の実姉と熊本県玉名市の実母宅に向かった。25日午前2時7分、広島駅で本社記者が車中に門跡尼を訪ねると、5両目の三等車の片隅に薄紫の法衣に墨染めの衣をまとって、一人ぽつねんと物思いに沈んでいた。さっとハンカチで顔を覆い、「気持ちが乱れていますので、何も聞いてくださいますな」と体を硬直させてインタビューを拒否した。 「地元でいろいろうわさが飛んでいるようですが」と記者が中宮寺の檀家の騒ぎなどを伝えると、やっと口を開いて「どんなに書き立てられても仕方がありません。寺の後始末については、私には何も異存がないので、どのようにでもしていただきたい」と、ほとんど聞き取れないほどの小声で語った。さらに「相手の学生は？」の問いにも全く口をつぐんで、再びハンカチで顔を覆ってしまった。車内にそれらしい大学生は見当たらず、午前2時13分、列車は広島駅を発車した。〉



第1報は大きかった（大阪毎日）

昔の日本の鉄道列車は運賃や設備の違いにより一等、二等、三等に分かれていた。大毎の記事は「三等」を強調して尊昭尼の“落ちていく”姿を印象づけようとしたのだろう。文章から“駆け落ち”を疑っていたことが分かる。どこでその列車をかぎつけたのか。

興味深いのは同じ日付の大阪朝日（大朝）にも「一言『疲れた』 『阿蘇』車中の尊昭尼」が見出しの同乗記がある。記者に現在の心境を問われ、「何も考えない。静かに暮らしたい」と答えている。記事は「岩国発」。つまり、大毎の記者が広島駅で尊昭尼を“つかまえて”話を聞いた数時間後、今度は岩国駅で大朝記者が探し当てたことになる。一歩先着した大毎は、記事通り、手で覆った顔を背けている写真を掲載したが、大朝にはその場の写真はない。

尼僧の生活が嫌になって

ただ、大朝は相手の男性に話を聞いている。「師弟の関係だけ 何度も会った」の見出しで、「N」の仮名になっている。

〈 当のN青年は24日夜、自宅で次のように語った。 きょうも会ってきたところだが、尊昭尼と僕の間は師弟関係以外に何もない。9日夜、お寺を出られたことを聞き、いろいろ探して、やっと大阪の門跡の弟さんのところで会うことができた。寺に内紛もあるし、尼僧の生活が嫌になり、法衣を脱いで還俗したいという話だった。〉

このころはまだ朝日、毎日は東京と大阪でかなり紙面の内容が違っていたようだ。大毎、大朝と同趣旨の記事は東京毎日（東毎）、東京朝日（東朝）にもあるが、扱いはずっと小さい。読売（東京）の25日付朝刊は社会面コラム「いずみ」で扱っている。

だが、東毎には大毎にない「情にやぶれたか」という尊昭尼の養父と、「相談してくれたら…」との中宮寺執事長、中川青年の母親と大学の厚生係長の談話が載っている。さらに当時は「阿部艶子」を名乗っていた評論家、三宅艶子の次のような談話も。

「生まれた時から尼に定められているのではやりきれない」「オリの中に閉じ込めた」

〈「いままでが不自然」 美しい人だったということを何かで読みましたが、自分の意思で仏門に入ったというのならともかく、“家柄”とやらで生まれた時から尼に定められているのではやりきれません。いままでの生活が不自然です。世間に通じた人ならば、こんな場合、もう少し利口な解決策を考えるかもしれないが、尊昭さんの場合、その行為の批判以前の問題として“御門跡さま”というオリの中に閉じ込めた周囲の人たちの反省がまず必要でしょう。〉

この段階で当の2人はいずれも恋愛関係を否定したが、既に「事件」のイメージは作り上げられていた。25日付夕刊で大毎は「法灯の恋？ 二人は語る」として尊昭尼と中川青年の言い分を社会面トップでまとめた。それによれば、大毎の記者は25日午前5時31分、西宇部から門司まで再び「阿蘇」に“箱乗り*”して一問一答を交わした。

*箱乗り＝新聞記者などが取材対象者の車に同乗して取材を行うこと

「何も考えたくありません」

〈問 九州は初めてですか 答 小学校に行くまで熊本にいたことがあります。母とは7年ぶり。当分熊本の母のそばで静かに暮らすつもりです 問 中川君とはいつごろ知り合いましたか 答 （彼が）高校2年生の時から4〜5人の友達連れで1週間に1度、寺にお茶の稽古に見えていました。知り合って足かけ3年になりますが、中川さんに対する私の気持ちは、いつまでも姉のような気持ち。いまでもその気持ちだけは変わりません 問 いまの偽らぬあなたの気持ちは 答 いまのところは何も考えたくありません。でも、中川さんがいろいろな目で見られ、つらい立場に立たされているのが気の毒でたまりません。熊本に行き、落ち着いたら、手紙を出そうと思っています（後から「でも、手紙を出せば、かえってまた迷惑をかけることになるかも分かりませんから考えてみます」と付け加えた）〉

さらに尊昭尼は、倉田百三の『出家とその弟子』や志賀直哉の『暗夜行路』などの小説を読んだこと、名古屋や京都、大阪で映画を見たことを明かした。記事は「慣れぬ夜行列車に一睡もできず、青ざめた頬が痛々しかったが、それでも長い仏門の修業から身についた端正な姿勢は少しの乱れも見せず、心の落ち着きを保っているようだった」と書いた。大毎の記事には今回も車中の尊昭尼の写真が掲載されたが、やや下を向いているものの、顔を隠したりしてはいない。

門跡を失脚させようという動き？

一方、同じ大毎の紙面には中川青年の記事も。25日朝、自宅で「世間はなぜ人の足を引っ張るようなことをするのでしょう。とんでもないうわさを立てられ、腹立たしい。世間にも顔向けできず、門跡さまもお気の毒だ」と話したうえ、経緯をぽつりぽつりと語りだした。それによるとーー。

〈 2人の間が表面的に問題になりだしたのは、11月4日付で前門跡に送られてきた投書からで「電車内などで若い男と席を同じくしている尊昭尼をよく見かける。2人のうわさは気にしていたが、それを裏付けるものだ。老門跡から注意してもらいたい」とあった。尊昭尼とお供の尼僧と3人一緒に歩いたり、バスや電車で乗り合わせて座り、世間話をすることなどが度重なるにつれ、古い格式を尊ぶ寺内や戦前の門跡寺の事情を知っている人たちがとかくうわさをするようになった。 中川青年も尊昭尼もそれら冷たい目を薄々感じていたが、この投書があってからは「門跡を失脚させようという何かのたくらみがあるのではないかとの感を深く抱くようになった」。そして、その投書が、人間として目覚めた尊昭尼に最後の決心をつけさせることにもなった。「門跡さんと私とのあらぬうわさを捏造して、門跡さんを失脚させようとした動きがあったことは確かです」と言う。人間性を没却しなければ務まらない門跡の座に、青年らしい純情で同情した中川青年は俗悪な世間をのろっている。〉

同じ日付の大朝も「下関発」の尊昭尼との車中一問一答を掲載。大毎にないのは、「格式ばった窮屈さで、私もこの生活を続けていくのに、もう将来の希望と自信を失いました」と述べている点。また、中川青年とのことは「全く誤解されて迷惑しています。学生の方とは奈良で別れてきましたが、今後、別に会おうとも思いません」と“恋”自体を否定している。

「修行が足らん」「邪念や」…

奈良の地元紙「大和タイムス」（大和）＝奈良新聞の前身＝は一拍遅れて26日付で報道。1面囲みで「本社社長 今西丈司」署名の「一条門跡さん」の記事を載せた。今西は1946年創刊の同紙の初代社長で、尊昭尼とは知人同士。出奔直前にバスの中で会い、その後電話でも話したが、出奔は「想像もつかなかった」と書いた。尊昭尼が映画や婦人雑誌を見ていたことを挙げ、「現実的な世の歩みに多分に興味を持っておられたようだ」と指摘。

「一女性の肩にはあまりにも重すぎた経済的負担と、性格的な弱さからこれに疲れ果てて、別の世界に逃れたいような気持ちが現実的な性格と一つになって」「今度の家出の動機になったかもしれない」と書き、「日頃の言動や性格からして、19歳の少年相手の恋愛一本で割り切ってしまうのは、門跡さんにあまりにも気の毒だと思う」とした。

同紙は1面コラム「國原譜」も取り上げ「いま尊昭尼を責めようとも、また同情しようとも思わない。ただ、そっとしてあげたい気がする。しかし、『見世物化した大和の尼寺』『当人の自由意志を無視したような世襲制の門跡』については、別の角度から検討しなければならないだろう」と述べた。社会面もほぼ全面展開。

「いまも師として門跡を慕う “手を握った事もない”」との中川青年のインタビューや、「世間の目はこう見る」が見出しの奈良の識者の談話などが見える。尊昭尼のインタビューも熊本の地元紙・熊本日日新聞と共同通信熊本支局発で載っているが、そこでは「中川さんとのことも原因の一つ」と初めて認めている。

しかし、それよりも目立つのは社会面トップの橋本凝胤・薬師寺管長と久我高照・法華寺門跡の対談。「佛（仏）の道を忘れた一條（条）尊昭尼」の見出しが付いている。

この中で橋本管長は尊昭尼を厳しく非難している。「本人も十分自覚して仏門の生活に入ったわけや」「それがこうなったのは本人の自覚が足らんから」「そもそもこの問題は修行に専念せんやったから。邪念やな」「尼になるまでの修業が足らんかった」「昔なら不浄門から追放するところや」……。

「昭和の怪僧」とも呼ばれた橋本は、1978年に亡くなるまで宗教界の一大権威だった。これが当時の仏教界の表向きの“総意”だったのだろう。対して高照尼は「道を志している人たちに悪い影響がなければ、と念じます」と答えた。大和の報道ぶりを見ると、尊昭尼の出奔については知っていて、何らかの事情で報じなかった可能性もあるように思える。

各紙面では同情的な声が

同じ11月26日付大朝は1面コラム「天声人語」で問題を論じた。戦前は門跡寺院には宮内省（当時）からの補助や寺領からの収入もあったが、いまは事情が一変。

「門跡がどんなに活動家であったとしても、寺を維持していく責任を思えば、その苦労は並々ならぬものだっただろう」

「必要に迫られて世間の風にも触れれば、7歳にして小鳥のようにカゴに入れられて生きてきた自分の生き方にも懐疑的になるかもしれない。厳しい戒律ややかましい格式。動揺する心の隙間に恋の感情が忍び寄ったとしても、それは十分あり得ることである」

「彼女に何か過ちがあったとしても、それは許されるべきである。彼女をしばらくそっとしておこうではないか」

この「天声人語」の記事は東朝では11月28日付に掲載された。これに対し、12月4日付東朝朝刊の「声」欄には「全く同感でした」という女子学生の投書が載った。文化財保護の立場から、寺の人々の生活を安定させるために政府の援助を要望。全体として各紙の論調は尊昭尼に同情的だったといえる。

大和は11月27日付社会面トップで「尊昭尼・出寺の動機はこうだ 落ち着きを取戻した中川君語る」を掲載。中川青年が父親同席で取材に応じ、尊昭尼が出奔の前日の11月8日夜、投書をきっかけに、茶道の弟子たちがいる前で近衛前門跡から厳しく叱られ、弁解も聞き入れられなかったと語り、「ショックは計り難いものだっただろう」と推測した。

尊昭尼から「真実」を語る手紙

さらに11月30日付同紙には再び社会面トップで「眞（真）実はこうなのです 尊昭尼から本社社長に手紙」が見出しの記事がーー。

「仕事の関係や比較的近くに住んでいた関係で親交のあった今西社長を通じ」「やっと落ち着きを取り戻した尊昭尼から『真実はこうなのです』という次の一文を29日、受け取った」としている。それによれば、9日に「門跡を辞めたい」と簡単な手紙を残して寺を出て、大阪の実弟宅に身を寄せた。子どもの関西修学旅行に同行してきた実姉も含めて協議。23日、正式に辞表を提出し、24日、熊本に向かったといい、次のように続けた。

“ただの師弟関係”を主張、「次第に耐えられない気持ちに」

〈 私は精神的に疲れていた。中川さんとの関係もただ師弟の交際だけで、「恋愛逃避行」などと一部に誤り伝えられたことは心外です。幼くして仏門に入ったので肉親の愛情には飢えを感じていた。たまたま中川さんが茶華道に熱心なところから師弟の間柄として交際していた。近衛老門跡とは肉親の叔母に当たる間柄で、意に満たないこともあったが、個人的にはうまくいっていた。 戦後は寺内維持費として年間4000円（1954年時点で現在の約2万7000円）だけではとてもやっていけず、財政の立て直しのため、茶華道をはじめ別院、女学院の設立など、各種事業計画が実施されたが、それとて資金難や人材の関係など、種々困難を極めた。ここ1〜2年はどうやら落ち着きを見せ、発展途上にあったが……。 （昭和）19年、住職になり、いろんな事業の面で外部との折衝が多く、煩雑になるにつれ、次第に耐えられない気持ちになっていた。そうして疲れ切っていたところに寺と中川さんの両親宛てに投書が来た。誤解を招いたことは不徳の至りだが、投書の内容がいかにも抽象的で、どうして（相手が）中川さんと分かったかと疑問を抱き、割り切れぬものを感じた。寺の内外の対人関係で意に満たぬものがあって次第に自信と希望を失い、このままの気持ちでいては、かえって寺の不名誉と感じた。投書があってからは、私が寺を出れば丸くおさまるのではないかと考え、寺を出る決意をした。 私に落ち度や間違いがあったかもしれないが、自分も人間として反省してきた。寺にはすまないと思うが、寺の将来に希望が持てなくなり、性格的に我慢しきれなくなった。熱烈な信仰心からではなく、思慮分別もつかないころから入門したことも運命と諦め、感情の抑制に努めてきた。現在も尼僧制度そのものには疑問を感じていない。心身ともに静養をとったうえで考え、肉親とも相談してこれからの身の振り方を決めたい。門跡という大きな責任者の立場にある私が寺を出たことは申し訳なく心苦しい。老門跡は寄る年波でもあるし、病後なので案じている。門跡制度は民主的ではないが、資格の問題で身分のある者から出るわけで、その点心配です。寺を出た者が寺に未練があるという意味でなく、ただ発展を念じている。〉

心情を詠んだ2つの短歌

手紙は「今西社長さま、これがいまの私の心境です」と述べ、最後に「今西社長さまへ」として短歌を2首詠んでいる。

つかれはて 遠くきつるを かなしくも 訪（おとな）う人の足しげくして

いずくに居 住むもかわらじ み仏をわれがいのちとひたいのりつつ

1首目は激しい取材攻勢をやんわり批判し、2首目は門跡を辞め、寺を出ても信仰心は持ち続ける決意を表わしたといえる。同じ紙面では「万感胸に秘めて」の見出しで、尊昭尼が熊本県玉名市で10年ぶりに実母と対面したことが報じられ、2人が写った写真では、「笑い取り戻した尊昭さん」の説明通り、笑顔を見せている。

これらから分かるのは、尊昭尼の出奔はおそらく実姉が来るのに合わせて計画的だったことと、正式な辞表提出でメディアに情報が漏れたことだ。

尊昭尼に関する新聞報道はここでいったん途切れる。しかし……。

