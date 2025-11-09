市場で40代は最も強力な購入層だ。ファッションと食品分野も購入を先導するのは依然として40代だ。それでも「コスパもわからない虚勢」という批判がいつもつきまとう。これに対し文化評論家のチョン・ドクヒョン氏は「40代の大部分は『若いふり』をするというよりは、いまの時代に適応しようと努力している。いまは世代ではなく趣向でまとめられる時代に変わっただけに、ヤングフォーティを世代の枠組みに閉じ込めれば現実をゆがめて見ることになる」と警戒した。

檀国（タングク）大学心理学科のイム・ミョンホ教授は「上がる住宅価格と年金改革などで感じる若い層の剥奪感が相当にある。お金と権力を全部握った40〜50代が文化まで持っていこうとしているという被害意識も青年世代の反感を増幅させる要因として作用している」と診断した。結局20代は「すでに既得権層である40代が若年層固有の文化まで侵している」として反発し、40代は「年齢に合わせて暮らせ」という20代の規範強要に同意できず、ヤングフォーティをめぐる議論は時間の経過とともに拡大再生産されているということだ。

イム教授は「40〜50代は民主化成就の自負心と権威的環境で育ってきた痕跡が共存しているため表と裏の不一致が現れやすい。20〜30代は先輩世代が作った基盤を認めて過度な嘲弄を自制し、40〜50代は誇示を減らすと同時に住宅や雇用など20〜30代の苦しさに申し訳なさと配慮でこたえる必要がある」と助言した。

ヤングフォーティが自らを「橋渡し世代」と考えるのも注目すべき部分だ。40代のキム・ジヌさんは「上の世代の言葉もわかりMZ世代の文化もある程度理解すると自負する。会社でもそれなりに橋渡し役をしようと努力している」と話す。だが40代が会議で1人だけ長く話しながらも「私はオープンだ」という前提を掲げた瞬間に対話と疎通の扉は閉ざされるのが常だ。ク教授も「若い世代が望む『大人らしさ』は華麗な言葉ではなく一貫した配慮と実質的支援であることを忘れてはならないだろう」と指摘する。

ヤングフォーティ議論でもあらわれるように、政治・経済・社会・文化のどの分野でもいまの40代は「二重の枠組み」の中に立たされている。若い感性を理解しようとすれば「若い老害」、理解できなければ「ただの老害」と扱われるのが常だ。進歩なら「偽善」、保守なら「古い」という先入観もまた相変わらずだ。その狭間でキム・ヒョンスさんのような平凡な40代はきょうも絶え間ない自己検閲で1日を送る。「時代の流れに合わせて生きようとするのがそんなに間違っていることですか。激しい生存競争社会で力を合わせても足りないのに20代と40代がこのように反目しなければならないのですか。皮肉はもうやめて、お互いがもう少し寛容になったらいいですね」。

◇「20代まねるより傾聴して配慮を」

専門家らは、世代間対立はきのうやきょうのことではないというが、最近の対立の様相はこのまま放置するには危険な水準に達しているだけに社会全体で至急に解決の突破口を用意しなければならない時だと口をそろえている。何より世代全体を一般化する間違いから脱皮しなくてはならないという助言も付け加える。

評論家のチョン氏は「もともと世代区分は政治やマーケティングの便宜的区画に頼ってきた側面が大きい。いまは世代よりは好みや価値などそれぞれのアイデンティティによりまとめられる時代であるだけに、解決策も世代教育強化ではなく嗜好基盤の交流機会拡大に見いだす必要がある」と提言した。「最近どう？」などの儀礼的な対話よりは、コンテンツと経験をともに消費・交流する方式がはるかに実効性が大きいだろうという話だ。

クァク教授は「20代に勝とうとするよりは、『若かった』経験がある40代が包容してトーンを下げるリーダーシップが重要だ。瞬間ごとに自ら『自分がだれかの話をさえぎってはいないか』『1人だけで話していなかったか』などチェックリストを点検することもヤングフォーティ議論を減らすのに役立つだろう」と助言した。