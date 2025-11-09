〈“16歳下”大学生との「駆け落ち報道」に世間が騒然…「精神的に疲れていた」35歳の尼僧が明かした“本音”が突きつけたもの〉から続く

1954（昭和29）年11月、世界的にも有名な奈良・斑鳩の古寺の門跡（もんぜき＝皇族・華族の一族で仏教の法統を継ぐ寺の住持）だった35歳の女性、一条尊昭（新聞によって「一条尼」の表記もあるが「尊昭尼」「一条門跡」で統一）がある日突然、その座を捨てて姿をくらました。茶道の弟子である16歳下の大学生の男性と親しかったことから、新聞、雑誌などは「人間性に目覚め法衣を捨てた」「法灯の恋」などと書き立てた。

【実際の写真】16歳下大学生と恋を…インタビューに応じる尊昭尼の姿を報じた当時の新聞

当時、本人たちは恋愛関係を否定したが、その後、彼女はその男性と結婚。「事件」は恋愛スキャンダルとして歴史に定着した。一方、メディアの取材攻勢は激しく、彼女は短歌でもジャーナリズム批判を展開した。彼女の行動が示したものは何であり、それはどのように伝わったのか。

当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。



大阪駅での2人（「婦人生活」より）

手記で激しいジャーナリズム批判

尊昭尼に関する新聞報道がいったん途切れた後も、雑誌はまだ過熱しており、「中宮寺門跡の恋 法灯千三百年の封建制に抗議して」（「週刊読売」12月12日号）、「中宮寺門跡尼の恋 伝統に反逆する明眸禍」（「週刊サンケイ」同日号）をはじめ、「法よさらば！ 恋の尼僧妻の座に」（「婦人倶楽部」1955年8月号）などと取り上げられた。

1954年12月27日付大和では「県下十大ニュース」の1つに選ばれた。この年1954年は日本の独立から2年。11月ごろの新聞紙面では、中国大陸からの帰還船や自由党（当時）の内部抗争、造船疑獄と保全経済会事件の裁判がニュースに。いまも映像化が続く怪獣映画『ゴジラ』の第1作が公開された。

「婦人公論」1955年2月号は「尼僧とて人間です」のタイトルで、尊昭尼だった本名・平松陽子(あきこ)の手記を掲載した。「親しき友へ」の副題が示すように、友人からの手紙の返信の形をとって心情を吐露している。それまでの記事との重複を避けて要点をまとめるとーー。

青年への思いを認め、「美しく清らかな愛情も許されませんでした」

〈 元々私は小さい時から、自分の意思をはっきり表現することのできない弱虫の泣き虫でしたけれど。そうした私が、どうしてこの度のような思い切った行動がとれたか、自分でも不思議のように思えるのでございます。 私は過ぎ去った一つ一つの事柄に対しては何も申したくないのでございます。人さまから評判されるほどの才人でもなく、やり手でもございません。私としては精いっぱい、真実から励み、勤めてきたつもりです。あるいは、自分の実力以上のことをして誤ったのかもしれませんが、その真実も真実と認められぬと思った時、私は私の道を歩むより仕方がないと考えたのでございます。 そう考え始めた時、公的にも私的にも、悩みはぐんぐんと大きく私に迫ってまいりました。日常の全てが苦痛になってまいりました。あれこれ調和できぬいら立ちに眠れぬ夜も多うございました。こうした私に容赦なく、日々の行事は繰り返されていきました。混乱した頭で追い立てられるように、寺を訪れた方々にも面会していたのでした。この苦しみは誰にも分かってもらえませんでした。もっとも、誰にも心から打ち明けて話もしなかったのですが……。私は神経衰弱のようになっていたと思います。 そうした時、私の心を慰め、励ましてくれたのが一人の青年の素直さ、純情さでした。私は清らかに弟のように愛しました。ここに私は泉を見いだしたような心地がしたのです。けれども、この美しく清らかな愛情も許されませんでした。しかし、いまにして静かに考えてみる時、清らかな愛そのものの奥深く、自ら自覚するまでには至らず、かの青年を異性としてみる愛情の芽生えがあったのかもしれないと思うのでございます。〉

彼女はここで初めて彼に対する「愛情の芽生え」を認めた。手記は尼僧の在り方に言及する。

激しいジャーナリズム批判も

〈 いつか、貴女とお食事を共にした時、「お魚を食べたいと思いませんか」と問われて、いかにも悟り切った顔をして「食べたくない」と言う人よりも、「食べたいけれど、戒律だから食べないのです」と言う尼さんの方が好きだ、というようなことをおっしゃいましたね。そのお言葉を聞いた時、私はとてもうれしかったのでございます。世の中には、どのようなことを心の中で思っていても、いかにも行いすましたらしく、悟り切ったようにきれいごとのみ言う人が多く、それをまた当然のごとくしている人が多い中に、あなたのお言葉は私の心に深くしみ入るものがあったのでございます。尼僧とて人間でございます。人間としてのいろいろの欲望があるのが当然ではございませんでしょうか。 多くの人が、尼僧といえば、尼門跡といえば、人間らしい悩みは何一つ起こらず、既に仏さまの境地に達したもののように考え、また強いてもいるようでございます。けれども、仏さまは、私ども人間の、尼僧の理想とする尊いお方でございましょう。私どもが円頂黒衣の姿になったからといって、すぐ仏さまの境地になれるものではありませんもの。理想の仏に少しでも近づくべく修行もし、反省もしている一修行者にすぎないのですから。その道程において過ちがあるかもしれません。思い違いもあるかもしれません。それらを温かく、大きく見守り、導いてほしいものと思います。〉

こう述べた元・尊昭尼は手記の後半で、短歌を交えてかなり激しいメディア批判を展開する。

〈 生まれて初めて足を下した玉名の地には姉の家族やその友人たちが、この私の心を何もかも知っているごとく温かく、柔らかく包みかばってくださいました。けれども、いまだに報道人の訪問が絶えないのです。 つかれはてし我に問いくる報道人をうとましと思い悲しと思う 静まりかけた私の心はまたしてもかき乱されるのでございます。何と因果なことでございましょう。私の道を歩もうと考えた私。個の自由を求めた私。ジャーナリストは正しき自由を尊重するのがその理念であり、務めではないでしょうか。 既に門跡という晴れがましい地位から去って、一市井人となった弱い私の自由をどこまで奪い取ろうというのでございましょうか。「あなたが将来どうするかということをはっきり言わねば、いつまでも付け回すでしょう」と言ってみたり、「あなたが行き先を言わねば、草の根を分けても探し出しますよ」というような、言葉の調子は物柔らかくて、しかも何か脅迫めいた感じを与えるある記者の言葉にあぜんとしてしまった私でした。いまの世に、しかもジャーナリストがこのような考えでいようとは。〉

いまでも耳が痛くなるような指摘だ。この手記掲載に至る経緯を、当時「婦人公論」の編集者だった三枝佐枝子が著書『女性編集者』（1967年）で明かしている。そこには1人、重要な人物が介在している。同書によれば、「尊昭尼失踪」の記事を新聞で見た時、三枝は「きっとあの方に違いないと思った」と言う。

「とても人間らしい正直な人」手記掲載を仲介した人物は…

「『あの方』というのは、評論家の白洲正子さんから、いつか話に聞いた尼さんのことであった。『尼門跡さんで変わった人がいるのよ。門跡であることに疑問を抱いて悩んでいるの。とても人間らしい正直な人で、何か書いて、私に見てほしいなんて言っているの』と白洲さんは話していらした」

「『彼女に会って手記をもらうように』と編集長から命じられた時、私は並大抵のことでは手記は取れないだろうと思った。そして、彼女の友人であり、理解者でもある白洲夫人に紹介の手紙を書いていただくよりほかはないと考えた」

白洲正子には『私の古寺巡礼』などの著作があり、尊昭尼とは旧知の仲だったのだろう。三枝の願いを承知して白洲は丁寧な手紙を書き、三枝はそれを手に飛行機と汽車で玉名へ向かった。

不可能を可能にした愛の勝利者

はじめは断られたが、白洲の手紙を渡すと現れ、「あの方のお手紙をお持ちくださった以上は、お目にかからないわけにはまいりません。私もジャーナリストの方々にでたらめな記事を書かれて困り果てておりますので、自分の本当の気持ちを一度は書かなければと思っておりました」と涙ながらに静かに語った。同書は「戦後、女性解放はいろいろな形で行われたが、彼女こそ、自らを解放した勇気ある一人であり、不可能を可能にした愛の勝利者であると私は思う」と締めくくっている。

いきさつを考えると、そうして書かれた彼女の手記の「親しき友」とは白洲正子だったことになる。

もんぺにヘプバーンカットで

「事件」から約半年たった1955年5月31日付の大和は、元尊昭尼が薬師寺の佐々木信綱歌碑除幕式に、雨靴にもんぺ、髪を「ヘプバーン型」に刈り上げた姿で現れたとの目撃情報と、「居所は分からない」という実弟の談話を掲載した。オードリー・ヘプバーンを一躍スターに押し上げたデビュー作『ローマの休日』の日本公開は前年4月。映画ともども、「ヘプバーンカット」と呼ばれたショートヘアが話題を呼んだ。

6月2日付大毎は社会面トップ、写真付きで「新しい道踏みしめて」との記事。「“俗世”の生活に堅い自信を得た（平松）陽子さんは先月以来、大阪市近郊（特に場所を秘す）の仮寓でかつての愛弟子、そして彼女の最大の理解者である中川浩君との新生活を喜びにあふれて踏み出した」という書き出し。

「一切の戒律を離れ、食べ物も行動も自由な生活がどんなに楽しいものか、よく分かりました。また、人の世の難しさもよく知りました」と彼女は語っている。記事は最後に元尊昭尼を、イプセンの戯曲『人形の家』のヒロインになぞらえて「新しいノラ」と呼んだ。

「尊昭尼の恋実る」2人で新生活を…

さらに6月16日付東京読売朝刊は社会面3段で「尊昭尼の恋実る 中川君と大阪で新生活」と報じた。

〈【大阪発】昨年11月、人間として生きるため法灯1300年の名寺、奈良の中宮寺門跡の座を捨て故郷に旅立った美貌の尼僧、一条尊昭さん（35）はその後、熊本県玉名市の実姉のもとで、ただの平松陽子に返ってひっそりと世の風評を避けていたが、愛人・中川浩君（22）の実父＝大阪府守口市＝の肝いりで15日、実父宅に入り、浩君とささやかな新生活の第一歩を踏み出した。今秋中に晴れて結婚式を挙げることになった。 陽子さんは「宗教心を捨てたわけではありません。これからの生活については、できることなら1人の教師として茶や生け花を教えていきたく思います」と語った。なお浩君は学校を辞め、いま職探しに奔走している。〉

その後の2人については雑誌の報道がある。それらによれば、元尊昭尼は正式に結婚して中川阿紀子となり、茶華道と書道の出張教授などで生活を支えた。夫の中川青年は大病をして勤めていた役所を辞めた後、妻が旧知の書道家に頼んで夫を弟子入りさせた。夫もよく励んでめきめき上達。

「事件」から10年後の1964年10月27日付大朝朝刊には「励まし合った十年 書道で“俗界”を生き抜く 元中宮寺門跡 日展へおしどり入選」の記事が載っている。妻は初入選。夫は3度目の入選だった。その後2人は奈良市内に居を構え、夫婦ともども書道の教授などをして平穏な生活を送ったという。

消息は「週刊新潮」1985年3月14日号の「姉さん女房列伝」が最後のようだが、2013年に刊行された日野西光尊・中宮寺門跡著『法燈護り続けて：写真で綴る入寺五十年の歩み』の「歴代門跡の方々」には「元一條尊昭尼（ご存命）」「お美しいご門跡として嘱望されましたが、昭和29（1954）年暮れに還俗されました」とある。

人間らしくありたいと願った

尊昭尼辞職後、中宮寺の門跡は他の寺院の住職が兼務した後、その後も元華族が継いでいる。「事件」の後も門跡制度が公に論議されることはなかったが、他の門跡寺院ともども、幼少時から仏門に入る不文律は消えているようだ。そうした流れからも、『女性編集者』が言う通り、尊昭尼に「解放者」の側面があったことは確かだろう。

そして、そうした行動に走らせた動機の1つに、本人も当時は意識しなかった「恋」があったことも。本人は「週刊現代」1962年5月20日号で、僧侶で作家の寺内大吉の問いに「結婚のために（寺を）出たのではございません。尼寺での人間関係や経済的な問題、ことに尼僧の生活に強い矛盾を覚えたからです」ときっぱり答えている。人間らしくありたいと願い、さまざまな条件が重なって出奔に至った。彼女をそうさせたのは、普通の人間の心から生まれた、やむにやまれぬ衝動だったのだろう。それこそが歴史を動かす原動力だ。

（小池 新）