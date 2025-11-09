3日午前8時30分、ソウル・麻浦区（マポグ）のカフェ。黒いスウェットシャツにグレーのジョガーパンツ、ニューバランスのスニーカーをはいた42歳の会社員キム・ヒョンスさんがノートパソコンを立ち上げた。コーヒーカップの横には最近の流行だというスタンレーのタンブラーが置かれていた。「きょうは1週間に1度の在宅勤務日だが、すっきりとした格好にしたかったです。ところが最近はこうした格好をすると『若いふりをするおじさん』と言われます」。

キムさんは仕事を終えて帰宅した後にはワインの定期購入で配達されたワインを1杯飲むつもりと話した。「20代がやれば『感性消費』と言うけど40代がやれば感性の押し売りですね。コンデ（時代遅れの中高年、老害）になりたくなくてトレンドにちょっと乗ってみただけなのに…」。キムさんは苦々しい笑いを隠すことができなかった。

◇権威的環境で育ちいつの間にか「老害気質」

「ヤングフォーティ」はもともと流通業界で若い感性と文化を喜んで消費する40代を指す単語だった。だがオンラインではいつのまにか皮肉の印になった。2020年代初めに交流サイト（SNS）で広がった「スイートヤングフォーティ」という用語が起爆剤になった。表向きには「洗練された40代男性」を意味したが、実際には20代女性にだけ甘い態度で、20代男性社員には厳しく20代女性社員にだけ過剰な親切さを見せる「うざさ」を皮肉る風刺だった。

28歳の会社員イ・ジウンさんは「会議の時に20代男性社員には厳しく振る舞いながら女性社員には人の良さそうな姿で笑って近付きコーヒーを買ってあげる40代上司の本当の問題は『若いふり』ではなく『合理的なふり』と指摘した。続けて「表向きは開放的と言いながら、話してみれば中身は典型的な既成世代そのものである場合がほとんど。結婚や育児などに対してもただ共感するふりをするだけ」と指摘する。

31歳の会社員パク・ミンスさんも同じ考えだった。パクさんは「政治問題にもオープンなふりをするが実は解答を決めている。不動産などで青年たちの困難を語ってもただうなずくだけですぐ自分の話にすり替えるのがいまの40代」と批判した。

成均館（ソンギュングァン）大学社会学科のク・ジョンウ教授は、ヤングフォーティ議論を2つの層から読む必要があると指摘する。「政治と分離しても読み取れる側面があり、政治が介入すればさらに複雑になるのがいまのヤングフォーティ議論」としながらだ。ク教授は前者に対し「職場内の40代は若い世代を理解するふりをしているが実際の対話では共感力が落ち『偽善』に見えることに対する不満と風刺が反映されたもの」と解釈した。政治的な層に対しては「オンライン二極化が、世代、ジェンダー、地域対立を政治理念と結びつけ、文化・組織次元の問題を政治的枠組みに還元して問題解決をさらに難しくさせる側面がある」と診断した。

4日の昼休み時間。久しぶりに出勤したキムさんが後輩らと「おしゃれな」サラダカフェへ向かった。コーヒーを飲んで「このごろはガッセン（規範的な生活を意味する若者語）しなくちゃ」というような言葉を用心深く切り出したが互いに顔色を見てぎこちなく笑う後輩の反応はまったく良くない。キムさんは「若者がよく使う言葉を使えば『恥ずかしい』と皮肉り、自分たちの世代の言葉を出せば『時代遅れの中高年』という。なにか一言言うたびにすべての項目が誤答の選択問題を解く気分」としながら首をすくめた。

これと関連し、ソウル大学心理学科のクァク・クムジュ教授は「メタ認知（自己認識）」の欠乏が問題の核心とみた。クァク教授は「年齢や職級が高まるほど思考の枠組みが固まるのに自分は偏見がないと信じる自己認識の錯視が少なくない。すばらしくて開放的な理想的な自分と現実の自分の間の不一致が大きいほど不安感・憂鬱感が大きくなり、その隙間に大衆的風刺が食い込むもの」と分析した。その上で「状況ごとに第三者の視点で自身を客観化し、20代にひたすらついて行くより50〜60代のロールモデルを探して傾聴と配慮中心の大人らしさを身につける必要がある」と助言した。

政治コミュニティにも「ヤングフォーティは時代遅れの進歩の最後」「改革を語るがジェンダーや気候議題には保守的」という非難の書き込みが絶えない。20代のナ・ジョンヨンさんは「すべての40代がそうだとは思わないが、口では進歩を叫びながら実際にはだれよりも保守的な40代は周りにも多く見られる。ずばっと『自分は時代遅れの老害だ』と言ってしまえばむしろもどかしくなくなるのではないか」と話した。