XG「PS118」の謎が明らかに…JURINがソロ名義JURIN ASAYAでデビュー決定
HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGのリーダーJURINが、JURIN ASAYA名義でソロデビューを果たすことが発表された。デビューシングル「PS118 (feat. Rapsody)」は、11月18日に各音楽配信サービスでリリースされる。
XGは、来年1月23日に初のフルアルバム『THE CORE - 核』をリリースし、2月からはセカンドワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催予定。その中で発表された今回のソロデビューは、XGメンバーとして初のソロ作品であり、初の公式フィーチャリング・コラボレーション作品にもなる。
10月24日には、XGが所属するXGALXの公式SNSアカウントにて、「DEBUT SINGLE『PS118』」と記された画像が突如投稿され、ファンの間では新グループの始動を予想する声も上がっていたが、今回それがJURINのソロデビューであることが明らかになった。
「PS118 (feat. Rapsody)」は、JURINの進化とアイデンティティをテーマに、他者の視線にとらわれず進む強さが刻まれた一曲となっている。フィーチャリングには、グラミー賞受賞歴を持ち、ヒップホップ界で高い評価を得るラッパー・Rapsodyが参加。オールドスクール・ヒップホップの系譜を感じさせるトラックの上で、世代や国境を越えて交わる2人のラッパーのエネルギーが、リアルな共鳴を生み出す楽曲に仕上がった。
XGとしての活動に加え、JURIN個人のアーティスト性を打ち出す新たな一歩となる同作に注目が集まる。
■JURIN コメント
今回初のソロデビューで"PS118"をリリースできることを本当に嬉しく思います。
"PS118"は私にとって、自分だけの宇宙を開拓する曲です。
今回、参加して頂いたRapsodyさんとそれぞれの"宇宙開拓と航行"について共鳴し、制作中も宇宙を一緒に飛んでるような感覚で、ただただ楽しかったです！
私たちの"宇宙航行"を、言葉やフローを通じて存分に感じてもらえたら嬉しいです。
■Rapsody コメント
JURINのリリックのキレとパフォーマンスには、本当に驚かされました。
英語が母国語ではないのに、あそこまで表現できるなんて尊敬しかありません。“本物のMCだ”と強く感じましたし、一緒にマイクを並べられて本当に楽しかったです。
ファンの皆さんには、本物のラップ、言葉遊び、そしてバースを楽しみにしてほしいです。
飾りは一切なく、ジェダイ級のパワーを詰め込みました。思いっきり楽しんでください！
