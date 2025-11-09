「入るな！下がれ！」交通量の多い道路が高さ十数メートルの壁ごと崩落する瞬間　幸い祝日で車や人通り少なくケガ人なし　トルコ

巨大な壁ごと道路崩落の瞬間映像

トルコ・イスタンブールの工事現場で撮影されたのは、大きな音を立てて崩れ落ちる壁。

崩落の直前、予兆があったのか「入るな！下がれ！」と大声で危険を知らせる声も。

壁は上にあった道路もろとも崩落していた。

近くにいた人：

爆弾が落ちたのか、地震が起きたのかと思いました。

別の角度から崩落の瞬間を捉えた映像では、土がむき出しになり、道路のアスファルトも同時に崩れている様子が確認できる。

偶然人通り少なく…大惨事免れる

事故後の現場では、高さ十数ｍはあるとみられる壁が崩れ、ガレキが散乱していた。道路が崩落した影響で、先の道は閉鎖されてしまっている。

道路のアスファルトは衝撃でガラスの板のように割れており、被害の大きさがうかがえる。幸い、工事現場で作業員が巻き込まれるなどの人的被害はなかった。

地元の人によると、崩れた壁の上を走る道路は普段から交通量の多い通りだという。

近くにいた人：

幸いなことに祝日でした。平日だったら大変なことになっていましたよ。

事故が起きた10月29日はトルコの建国記念日で、偶然にも車や人通りが少なかった。地元メディアによると、けが人はいなかったという。

なぜ壁が崩れたのかについては明らかになっておらず、当局は調査を進めている。

（「イット！」 11月3日放送より）