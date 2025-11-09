オタクが選んだ「ネクストブレイク」ランキング！ 2位「timelesz」、1位は？
Oshicocoは、InstagramフォロワーやLINE登録者を中心とした推し活層を対象に、2025年に夢中になった「推し」に関するインターネット調査を実施し、『推し・オブ・ザ・イヤー2025』の一環として結果を発表。調査は2025年10月1〜17日の期間で実施されました。
本記事では、次のブレイクが期待される「ネクストブレイク」部門において、推し活層から注目を集めた上位グループを紹介します。
timeleszは、元Sexy Zoneメンバーによって構成された新体制のアイドルグループで、2025年2月に再始動を果たしました。過去の実績と新たな挑戦が融合したスタイルで、注目度を一気に高めています。
グループ名の由来にある“時を越えて愛される存在”を体現するような活動が話題を呼び、従来のファン層に加えて新たなファンの支持も集めている点が、ネクストブレイクとして評価されました。
ALPHA DRIVE ONEは、韓国の人気オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した、日本人メンバーを中心とするグローバルボーイズグループです。デビュー前にもかかわらず注目を集め、堂々の1位を獲得しました。
完成度の高いパフォーマンスやSNSでの話題性に加え、グローバルな活躍への期待も高く、今後の成長が最も期待されるグループとして、ファン層から高い支持を得ています。
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)
