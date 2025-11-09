【ホビーラウンド33】 開催日時：11月9日10時30分～16時30分 会場：TRC東京流通センター第二会場 Fホール 入場料 当日入場チケット：2,000円

ボークスは、「HGSK 1/72 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」を発表した。発売日や価格は未定。11月9日に開催しているイベント「ホビーラウンド33」にてサンプルを展示している。

本製品は、「ファイブスター物語」より剣聖ダグラス・カイエンとファティマ・令令謝が搭乗した「ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形」を、同社のガレージキットシリーズ「HSGK （HIGH-SPEC GARAGE KIT）」で商品化するもの。

本キットでは、発表当初に強烈なインパクトを与えた「月刊ニュータイプ2015年4月号」の表紙を飾った、描き下ろしイラスト版の頭部デザイン「シープヘッド・静」に加え、HSGK 1/100スケール版のフィードバックで、ダグラス・カイエン搭乗時の「シープヘッド・アスティルーテ」を同梱してリニューアルしている。

