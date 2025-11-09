日本を舞台に、仏の名優カトリーヌ・ドヌーヴが主演した「ＳＰＩＲＩＴ ＷＯＲＬＤ―スピリットワールド―」が公開中だ。

ドヌーヴと共に、死後の世界をさまよう死者を演じた堺正章は「僕と同じく人生を閉じていく世代の方々が、これからを考えるきっかけにしてもらえたら」と語る。（石塚恵理）

仕事に行き詰まったアニメ監督のハヤト（竹野内豊）は、父ユウゾウ（堺）の訃報（ふほう）を受け、古里の群馬・高崎に帰省する。実家で、父がファンだった仏歌手クレア（ドヌーヴ）の来日公演のチケットと、自分に宛てた遺言を見つけたハヤトは、彼女のコンサートに行った後、遺言に従い、家を出て行った母を捜す旅を始める。

公演が終わった後、日本で突然死んでしまったクレアは、死後の世界でユウゾウと出会い、ハヤトの旅についていく。「７０歳を過ぎてから、死後は一体どうなるのだろうとよく考えていたので、脚本に興味が湧いた」と語る。もちろんドヌーヴとの共演も、「彼女のお芝居の世界に入っていけるのは非常に光栄」と、出演の決め手になった。

生前あまりいい親子関係を築けなかったユウゾウと、娘を失った経験を持つクレアは、ハヤトの旅を見守りながら自身の人生や家族について互いに打ち明ける。２人が話す言語は違うが、死後の世界では不思議と通じ合う。「生前の嫌な思いや後悔はなく、素直な気持ちで子供を見守れるし、立場も国籍も違う２人が同じ背丈で会話できる。死後の世界が、穏やかで平等な場所として描かれています」

「シェルブールの雨傘」から見てきたというドヌーヴの演技を今回間近で体感し、「“芝居芝居”していなくて、そこにいるだけで非常にうまく存在感を出してくれる」と絶賛する。「スケールの大きさを感じました。なりたいね、そんなふうに」と笑った。

日本、シンガポール、仏の国際共同製作で、エリック・クー監督を始め、半分以上のスタッフが外国人だった。英語が飛び交う現場で、取り残されている感覚もあったが、「孤独に身を置いて作品作りに当たるのも大変面白い体験だった。そんなエネルギーがまだ僕にあるんだという確認にもなりました」と、新たな挑戦も楽しんだようだ。

音楽も重要な要素で、鈴木慶一や細野晴臣らミュージシャンも出演している。「音楽に関わる人たちが持っているリズム感は映画の中でもちょっとした“弾（はじ）け”になる。面白いキャスティングだなと思いました」

音楽、バラエティー、芝居と幅広い活躍を長年続けてきた。「僕のことを必要としてくれている熱量を感じたら、やっぱり期待に応えてあげたくなる」。そのサービス精神こそが、広く愛される理由なのだろう。