先天性四肢障害で右手首から上を欠損している義手ギタリストのLisa13（リササーティーン）さん。小学校6年生でギターに出会い、自分の好きな世界を表現することに夢中になっていきます。中学時代に障害にまつわる偏見にさらされた経験を経て、音楽を仕事にしていった道のりを聞きました。

【写真】「今とけっこう雰囲気違う」のびのびと育った小学生のころのLisa13さん

個性を理解してくれない先生に母が伝えた言葉

── 先天性四肢障害で右手首から上を欠損し、爪ほどの小さな指しかない状態にもかかわらず、hideさんと布袋寅泰さんに憧れて小6でギターを始めたそうですね。

Lisa13さん：はい、ギターに夢中になっていた私を両親が応援して、いろんな形でサポートに回ってくれていました。なので、両親に対する反抗期はまったくなく、ここまできました。

ただ、中学校に入学してからは、ちょっとシンドい思いをしました。周囲が私の右手の障害をそのまま受け入れてくれ、平和だった保育園や小学校とは違って、担任の先生が私を理解しようとしてくれなくて。

当時、大好きなロックの影響をモロに受けていたので、ファッションや美術の時間に描く絵にもその世界観を表現したい時期だったんですよね。それで、黒をベースに激しい音楽のイメージで絵を描いたら、先生から「そういう表現の仕方はやめなさい」って言われて。スプラッターとか残酷な内容でもなかったのに、何がダメなのかまったくわかりませんでした。

当時は2010年ごろで、「音楽をやってる＝不良」みたいな風潮がまだあった気がします。そのせいなのか、先生は「右手がない反動で、不良になったんじゃないか」って。私自身は「いや、まったく関係ないんですけど。そこに右手をからめなくていいじゃん」って、とにかく不思議で仕方なかったです。

そんな感じの先生なのに、制服のセーターの袖で障害がある右手が隠れているのを見つけて、「なんで隠しているんだ」って言ってくる。指が短いから袖に隠れるだけで、わざわざ隠しているつもりはないのに。そういうチクチク刺すような言葉をしょっちゅうかけられていました。

── 先生の言葉は、「反抗せず、みんなと同じようにしていなさい」というふうにも聞こえます。

Lisa13さん：そうですね。でも、先生から言われたことを母に話したら、母も納得がいかなかったみたいで。母はとにかく前向きで、グイグイいくタイプなんですよね（笑）。私の生徒手帳に「先生のお言葉は、どういう意図なんですか？」って短いメッセージを書いて、先生に渡しなさいって。

── 実際に先生に渡したら、どんな反応がありましたか。

Lisa13さん：引いちゃってましたね。「いやぁ、そんな深い考えはなかったので…」ってはぐらかされて。そのあとは、逆に何も言われなくなり、いきなり腫れ物に触るような対応に変わりました。

── 先生がそういう対応だと、クラスの雰囲気にも影響があったのでは？

Lisa13さん：クラスの子たちにも関わりづらいと思われたみたいで、いじめとかはないものの、みんな一歩引いてる感じはありました。保育園や小学校のときの「人と違うことはおかしくないし、みんなそれぞれでいいんだよ」っていう環境とまったく逆で、個性をつぶしにかかってくるというか…。先生に対してあからさまに反抗することはなかったけれど、「そういう一方的な見方しかできないんですね」っていう引いた姿勢で3年間を過ごしました。

── そういう状況でも、仲のいい友達はいたのですか。

Lisa13さん：当時から音楽好きという共通点でつながっている友達がいて、本当の私をわかってくれる子はちゃんといたので、友達には恵まれていましたね。好きなものが一緒だとやっぱりわかり合えるというか。好きなものをアピールしておいてよかったなって思います（笑）。

母と「自分らしくいられる高校」を探し当て

── その後、ギターが学べる高校に進学されました。

高校の学園祭でギターを弾くLisa13さん

Lisa13さん：母と一緒に学校の情報誌をいろいろチェックしていて見つけたんですが、その高校にはギターを勉強できる専攻コースがあって。午前中は普通の授業で、午後にギターや音楽の授業が受けられるんです。いちばんの決め手は、「甲斐バンド」の田中一郎さんと、ハードロックメタルバンド「BOWWOW」の斉藤光浩さんっていう、hideさんが大好きだったギタリストが先生だったこと。もう絶対ここに行くしかない！って思いましたね。

実際に高校に入学したあとは、中学時代とは真逆の個性を認めてくれる環境で。ギターにも勉強にも打ち込めて、本当に毎日が充実していました。結局、皆勤賞で表彰され、首席で卒業することができました。

── それはすごいです！ 高校卒業後にバンドデビューされていますが、音楽を仕事にしようという気持ちはいつごろ芽生えたのでしょうか？

Lisa13さん：高校が渋谷にあったので、授業が終わると原宿によく遊びに行っていたんです。そこでファッション系のメディアに取り上げられるようになって。今でいうインフルエンサー的な活動を始めることになり、企業に就職というよりは、ギターをやりながらモデルなどファッションに関わるお仕事ができたらいいなと考えていました。

ただ、高3のときに学園祭でバンドを組んだらすごく楽しかったんです。それで、ソロもいいけどバンドやりたいかも…という思いが強くなっていたところに、「これから立ち上げるバンドでギタリストを募集しているよ」と声をかけてもらい、これはチャンスだ！と。それで、2013年に結成したのが、「Moth in Lilac（モス・イン・ライラック）」というバンドです。そこからオリジナル曲の作曲や作詞を本格的に始めたんですよ。

── いい流れにのって音楽業界に飛び込んでいったんですね。プロのギタリストとして頑張らなければというプレッシャーは感じなかったですか？

Lisa13さん：演奏のレベルを上げるための練習は苦じゃないのでいくらでもできるし、パフォーマンスに対してプレッシャーは感じたことはないんです。それよりも、バンドを盛り上げていくために、「どうやってこのイベントに出るか」とか「どうやったら海外ツアーが実現できるか」とか、マネタイズのためのプランや戦略を考えるのが大変です。就職こそしていないけど、ギタリストとしてやっていくにしても、ビジネス面で通用する考え方が必要とされていると感じます。

ダークな世界観が魅力の「Moth in Lilac」

── Lisa13さんの音楽活動について、ご両親はどのように見守ってくれていますか？

Lisa13さん：今は父と母がマネージャーのような感じで支えてくれています。特に母は、私の食事管理と肌管理を担ってくれていて（笑）。家族みんなで、一緒に同じ方向を向いて進んでいるところです。

…

プロのギタリストとして活動するなか、2021年に開催された東京パラリンピックの閉会式にキャスティングされ、ギターを演奏したLisa13さん。同じ障害をもつ子の親から「勇気をもらった」と反響が大きかったことから、「義手ギタリスト」という肩書で発信をスタートします。しかし、多様性が叫ばれる社会で、いまだに障害者に対する世間の“見えない壁”を感じる瞬間がある、と話してくれました。

