清野菜名主演「１１９エマージェンシーコール」オール新作ドラマ新春放送決定 舞台は大みそかの横浜市
【モデルプレス＝2025/11/09】2025年1月クールにフジテレビ月9枠にて放送された清野菜名主演「１１９エマージェンシーコール」のスペシャルドラマが、2026年1月3日に放送決定。連続ドラマから約1年、早くも「１１９エマージェンシーコール２０２６ YOKOHAMA BLACKOUT」として、司令課3係のメンバーがパワーアップして帰ってくる。
【写真】「１１９エマージェンシーコール」話題となったカウントダウン投稿
「119番、消防です。火事ですか、救急ですか」。いつ、どこでかける状況が訪れるか分からない119番通報。その緊急通報に応答し、適切に救急車、消防車の出動を指令するのが指令管制員たち。さまざまなスキルを持った消防・救急のスぺシャリスト集団である彼らが、通信技能と医療知識を駆使して、危機に瀕（ひん）した“命”をつなぐために、日々、“声”を聞き“声”で救っている。パニックに陥る通報者の言葉から通報場所を特定し、1秒でも早く必要な部隊を現場に到着させる。消防局の指令センターは、“救命の連鎖”が始まる場所なのだ。
だが、その仕事は決して楽なものではない。多々発生するいたずら電話の対応にも時間を割かれ、緊急を要する119番通報では理不尽に怒鳴られ、ののしられることは日常茶飯事。そして、いつ来るか分からない巨大災害や大事故、パンデミックに対する覚悟も求められ、常に極限の緊張感にさらされた職場であると言っても過言ではない。急病や事故、火災、災害―。不安と隣り合わせの現代だからこそ、「救命が始まる最初の現場」である「119＝エマージェンシーコール」を支える全てのヒーローたちの物語を送り出す。
本作は、消防局の通信指令センターを舞台に、一本の電話で命をつなぐ“最前線”に立つ、指令管制員たちの“現実（リアル）”を描く完全オリジナルストーリー。1月クールの連続ドラマ以来、約1年ぶりに放送となる本作は“オール新作”で届ける。そして、主演の清野をはじめ、瀬戸康史、見上愛、一ノ瀬颯、前原滉、中村ゆり、佐藤浩市らおなじみのメンバーが再集結する。
本作の主人公でもある横浜市消防局・司令課3係の指令管制員で一度聞いた声は忘れない粕原雪（かすはら・ゆき）を清野、元消防隊員で司令課3係の指令管制員・兼下睦夫（かねした・むつお）を瀬戸、語学堪能で司令課3係から救急隊員に異動となった冷静沈着な新島紗良（にいじま・さら）を見上、救命救急士の資格を持つ司令課3係の指令管制員・与呉心之介（よご・しんのすけ）を一ノ瀬、しゃべりが得意な司令課3係の指令管制員・箕輪健介（みのわ・けんすけ）を前原、個性的なメンバーをまとめる司令課3係の係長・高千穂一葉（たかちほ・かずは）を中村、伝説の指令管制員で周囲から“レジェンド”と呼ばれる司令課3係の主任・堂島信一（どうじま・しんいち）を佐藤が演じる。
「１１９エマージェンシーコール」は第1話から9話までと、最終話の無料見逃し配信が放送後1週間で200万再生突破を果たし（※配信数はTVer DATA MARKETINGにて算出。TVer・FODの合計値）、個人全体視聴率の全11話平均は4.6％を獲得（※ビデオリサーチ調べ、関東地区）。月9枠では、フジテレビ開局65周年特別企画「風間公親―教場０―」（2023年4月期）以来の個人全体視聴率4.5％超えを達成し、今年放送されたフジテレビの連続ドラマの中では個人視聴率、コア視聴率ともに最高を獲得している。そんな人気を博した本作が、2026年新春に満を持して帰ってくる。
今回は、年末の横浜市消防局・通信指令センターが舞台となる。例年以上に慌ただしさを増していた通信指令センターの電話口の向こうでは、事故や病気、火災、そして年末行事特有のトラブルが次々と発生している。そんな中、「AI管制員」の導入が提案され、人間の仕事を機械に置き換えるべきかどうかという対立が浮かび上がる。そして迎えた大みそか。突然の大規模停電が発生し、市内は混乱に陥る。
年末特有の慌ただしさから来る通報、AI導入の是非を巡る人間ドラマ、そして未曽有の大規模停電による多発通報という極限状況を背景に、指令管制員たち一人ひとりの「仕事と向き合う理由」と「人を助けるということの意味」を深く掘り下げ、全員が総力を尽くしシリーズ最大の試練に立ち向かう姿を描く。大みそか、街が闇に沈む。その声で、すべてを救えるか。
なお、本作の情報解禁日時は、“119番の日”でもある11月９日で、時刻も11時９分と、どこまでも“１１９”にこだわっている。そして、番組公式ホームページでは、突如謎のカウントダウンが出現し、SNS上でも話題になっていたが、これは情報解禁までのカウントダウンを現していた。また、新キャストの続報についても後日発表される。（modelpress編集部）
「１１９エマージェンシーコール」が、スペシャルドラマとして帰ってくることになりました。今年放送の連続ドラマでは、視聴者の皆様からたくさんの温かい応援をいただき、本当に励まされました。今回のスペシャルでは、司令課3係に仲間が加わり、新たなチームで一丸となって、皆様に感動をお届けできるよう頑張ります。そして日頃より、現場で命をつないでくださっている皆様へ、感謝の気持ちを込めて撮影に取り組んでまいります。放送をどうぞ楽しみにお待ちください」
「１クールの間、番組を応援し続けてくださった皆様への感謝を形にしてお返ししたい、その思いが、この正月スペシャルへとつながりました。連ドラのラストから9カ月後、司令課3係には新たな仲間も加わり、チームの絆が深まるとともに、新たな課題も浮かび上がります。『天職』という言葉の英訳が“CALLING”、つまり『電話』と同じ言葉だと知ったとき、この作品の原点が見えた気がしました。指令管制員は、現場にいながら現場にいない人たちです。誰かの声に呼ばれ、誰かのために動き出すその瞬間――その声ひとつで、誰かの運命を変えるかもしれない。それはまさに、“天職”と呼んでいい仕事なのかもしれません。AIが人の仕事を置き換えようとしているこの時代に、それでもなお、人にしかできない仕事とは何なのか。“誰にでもできること”と“その人にしかできないこと”の違いはどこにあるのか。働くという行為の中にある誇りや葛藤、静かで熱い自己実現の戦い、そして“人を救いたい”という思いの強さを、今回のスペシャルではよりスケール感をもって描いていきます。命と向き合うその声に込められた勇気と、ひとつひとつの通報に全力で向き合う彼らの姿を通して、“生きることの尊さ”と“希望を信じ続ける力”を感じていただけたらと思います。たった一つの声が、誰かの明日につながる――その奇跡を、来たる新春にぜひ見届けてください！」
