「嫌味」が日常になった夫婦…夫はいつも通りに出勤した｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第42話をごらんください。

浮気疑惑について邦夫と一度ちゃんと向き合おうとしますが、話し合いは決裂。佳奈さんは星野の協力で庁用車にGPSを仕掛け、証拠集めに動き出します。

星野との作戦会議から少し経ち、特に動きもない様子の邦夫。しかしこのまま大人しくしているはずもなく…。

再び庁用車を使ってどこかへ行くつもりの邦夫。ついに実行する日がやってきました。

佳奈さんに嫌味を吐き、自分は今日も忙しいと言いながら家を出る邦夫。佳奈さんの思惑には気づいていないようです。

浮気を疑われていたにもかかわらず、それでもバレないと高をくくっているのか不貞を働こうとしている邦夫。証拠がつかめさえすれば佳奈さんも次の行動も起こせますし、うまくいってほしいですね。

妻を見下す浮気夫を成敗

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）