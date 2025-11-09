日本絵画表現に革新をもたらし、後の画壇の"正統の系譜"の祖となった画家・円山応挙（おうきょ）。美術史家の辻惟雄氏（93）と山下裕二氏（67）が、その業績を"奇想の画家"伊藤若冲（じゃくちゅう）と対比して案内する。

【写真】国宝 『雪松図屏風』。ほか、“もふもふ”のかわいい仔犬が印象的な『雪柳狗子図』なども

江戸の人々が初めて体験する「3D」

山下：先日は文化勲章の受章、おめでとうございます。辻先生は1970年の名著『奇想の系譜』で、かつて異端とされた伊藤若冲らに着目し、日本美術史における評価を塗り替えられました。

辻：若冲や曽我蕭白（しょうはく）といった、それまで忘れ去られていた画家を紹介しました。江戸時代の絵画と現代絵画、漫画やアニメとをつなげた"奇想の書"でもあります。

山下：『奇想の系譜』を書かれた約10年後、大学4年生の私は辻先生の授業を受けたわけですが、若冲は当時、教科書にも載っていませんでした。

対して、円山応挙は必ず教科書に載っていて、図版も出ていた。私も小学生の頃から知っていたと思います。

辻：しかし、今では展覧会でも若冲など"奇想"が優勢で、かつて巨匠視された応挙の影は薄くなってしまいました。そこで、逆転した価値の修正、日本美術における「正統の画家」と「奇想の画家」のバランス回復を願っているのです。

応挙の特徴は、写生に基づく写実描写を応用した画風を創始したことです。若冲は観察したものを自分流にデフォルメするところがありますが、応挙は形を正確に捉えることを徹底しました。

山下：はい。ゆえに今の眼で見ると"リアルに描いた普通の絵"と思うかもしれませんが、当時の江戸の人々には初めて体験する3D、ヴァーチャル・リアリティーのごとく眼前に迫ってきた。京都画壇の革新者でした。

応挙は農家の次男坊から筆の力で稀代の絵師へ上り詰めた人物で、10〜20代に奉公先の玩具商で眼鏡絵（凸レンズを通して遠近感を楽しむ風景画）を制作した経験が後の作画に生きています。

辻：中国経由でオランダから伝わった眼鏡絵で、西洋的な立体表現や空間描写、三次元的な捉え方が培われたのでしょう。

山下：当時から当代随一の人気を誇り、京都画壇を席巻した応挙は、大勢の弟子に慕われた人物でもありました。花鳥、動物、人物、山水など描けるレパートリーが幅広く、牡丹と孔雀、仔犬などの画題は弟子の長沢芦雪などへ受け継がれている。その意味でも巨匠と言えます。

辻：応挙は千人近くの弟子がいたとされます。それほどでないと"巨匠"にはなれない。その点で奇想の若冲も蕭白も工房を主宰していたけれど、規模として巨匠とは言いきれません。19〜20世紀の竹内栖鳳（せいほう）や上村松園（しょうえん）など、近代まで続く画派「円山四条派」の祖となる応挙の影響力は突出していたのです。

『雪松図屏風』の「超超超絶技巧」

山下：私が企画・監修し、三井記念美術館で開催中の『円山応挙 ―革新者から巨匠へ―』では、「今こそ応挙の真価を問う」と題して先生と対談しました。先生は展覧会で、応挙唯一の国宝『雪松図屏風』をじっくりとご覧になっていましたね。

辻：本展最大の見どころと言える傑作です。2017年に京都国立博物館の『国宝展』で観た折に、正直言って応挙を見直したんです。私が感心するのは、雪の積もったところに胡粉を使わず、周りの松葉を描くことによって逆に雪を表現しているところですね。

山下：超絶技巧ですね。

辻：超超超絶技巧だと思いますよ。墨で細かい松葉を描き、枝に雪が積もったように見せるテクニックは応挙ならでは。並大抵のものじゃない。江戸の人々はどれほど衝撃を受けたことでしょう。

山下：白い雪は塗らずに紙の白さのみで表現している。それを知ると絵の前で皆さん、驚かれます。

辻：そういう認識が必要なんですよね。これほど白い一枚紙があったことでこの描写ができた。それにしても、江戸時代の紙の地がこの白さを保っているとは……。こんな絵は他にないでしょう。

山下：ないですね。特注であろう真っ白い紙に金泥（きんでい）と砂子（すなご）を散らして、陽光にきらめく、新雪が積もった松を描いている。

辻：そう、これは、雪晴れの景色。金は光の表現でもあるわけです。

山下：同作が展示されるのは11月11日から。10日までは『藤花図屏風』の展示で、こちらもぜひご覧いただきたい。幹や蔓は平筆による水墨で、よじれが見事に表現されている。未来の国宝候補ですよ。

辻：平筆で墨の濃淡を駆使するのは応挙の得意な技法で、『雪松図屏風』や、後述する若冲との合作にも見られます。幹と蔓の曲線を描く卓越した技術と、幹と蔓に組み合う藤の花。左右の藤が呼応しながら優雅に音を奏でている。絵画というより、私は音楽に近い感覚を覚えます。

山下：確かに見事なハーモニーですね。藤の花と葉は着色によるやまと絵的な描法。異なる2つの技法も調和しています。

辻：やまと絵や漢画を始めとする旧来の画法や様式を総合し、写実表現を加え独自の型を構築したことは応挙の大きな功績です。

山下：その通りですね。他にも今回、香川県の金刀比羅宮から特別出展された『遊虎図』は注目していただきたい作品です。展示ケースのコーナーを利用して、金刀比羅宮にある表書院「虎之間」の設えを美術館で再現しました。

辻：『遊虎図』は角が90度曲がっていることを意識した立体的な表現をしています。東面の「水呑みの虎」と地続きにいる北面右の虎との一体感が生まれている。「虎之間」の再現された空間で観たほうが、その技法の凄さがわかるはずです。

そのように、応挙の絵は実際の空間で見ないとわからないものが多い。若冲の絵の魅力は紙の図版でも十分伝わりますが、応挙の絵の真の魅力は伝わりきらない。両者の画風の違いです。

山下：それにしても応挙の虎は、毛皮の質感がよく表わされている。この"もふもふ"感たるや。

辻：動物の毛のもふもふした感じを、見た通りに描く。これは松の葉にこんもりと積もった雪と同じく、それ以前の日本の絵画にはなかった革新的な写実スタイルですね。

山下：もふもふときたら応挙の絵で大人気になったワンコです。『雪柳狗子図』のかわいらしさといったら。茶色のワンコはなんでひっくり返っているのか（笑）。

辻：ふふふ。なんとも言えない顔をして（笑）。応挙が仔犬の絵を心底かわいいと思って描いたのか否かは評価が分かれているのですが、その人柄を想像すると、真面目でも心が広く、冗談がわからないような人ではなかったろうと思います。

発見された若冲と応挙「世紀の合作」

山下：先ほど、辻先生が若冲と応挙との合作に言及されました。この合作屏風は昨秋に発見されて大ニュースになった作品で、今回の展示でも鑑賞することができます。

辻：素晴らしい発見に興奮して実物と対面しました。同時代の京都画壇で活躍した2人の直接的な繋がりを示す文献は、ほとんどない。それまでは金刀比羅宮の表書院に応挙の障壁画、奥書院に若冲の障壁画が遺された接点はあったものの、作品での接点はこの合作が初であり、唯一。非常に重要な発見という衝撃をもって大々的に報じられたのです。

左隻に若冲『竹鶏図屏風』、右隻に応挙『梅鯉図屏風』の二曲一双は同じ形式で、落款も若冲は左上、応挙は右下と、呼応するような位置にあります。

山下：鶏は若冲、鯉は応挙が最も得意とした画題です。発注者は不明ですが、金屏風を仕立て、京都画壇でナンバー1、2の応挙と若冲に、画題を指定して依頼したのではと推測されます。

辻：応挙は鯉の向きにしても梅の枝ぶりにしても、視線を左側へと誘導している。17歳年上の若冲への尊敬の念でしょう。

若冲はざっくり描いているようで鶏の脚など細部まで丹念に描き、尾羽の翻りには力がこもっている。人気ナンバー1の応挙に対する「負けてたまるか」という意気込みが感じられます。両者がその技を競い合った見事なコントラストです。

山下：互いに認め合っていたに違いないですね。

応挙に若冲。正統派と奇想派の両方があるハイブリッドさが日本美術の面白さ、魅力だと思います。

辻：『奇想の系譜』のあとがきで奇想を《〈主流〉の中での前衛》と書きましたが、両者は対立しているわけではない。奇想派へ傾いた評価を相対化して、正統派と共に味わいたいですね。

【プロフィール】

辻惟雄（つじ・のぶお）／1932年生まれ。美術史家。著書に『奇想の系譜』（美術出版社）、『若冲が待っていた』（小学館）、『辻惟雄 最後に、絵を語る。』（集英社）など。令和7年度文化勲章受章。

山下裕二（やました・ゆうじ）／1958年生まれ。美術史家。明治学院大学教授。『日本美術全集』（全20巻、小学館）監修を務める。日本美術応援団団長。

※週刊ポスト2025年11月21日号