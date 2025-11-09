元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が９日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。日本維新の会・藤田共同代表への痛烈批判を維新・大阪組の意見を代弁しているかと問われ、日本維新の会の議員から「“あいつだけは日本から放り出せ”いうぐらい怒り狂ってる」と反論した。

番組では、維新・藤田共同代表が公金２０００万円と公設秘書が代表を務める会社がからむ疑惑について取り上げた。これまで一貫して藤田氏を批判し続けている橋下氏へ、同局報道部解説委員の後藤俊博広氏が「かなり厳しいことを言ってるひとつの背景には、維新の中の大阪と、国会議員・東京との摩擦があるやに聞いてます。地元の大阪の方の意見を代弁している、そういう部分もあるんでしょうか？」と維新党内の「東西対立」が理由ではと直球質問した。

橋下氏は「大阪と東京の摩擦というよりも、僕と維新の摩擦じゃないですか？」と即座否定。「維新のメンバーで、僕のこと今“ホント、あいつだけは日本から放り出せ”というぐらいの勢いで怒り狂ってる」と話して、スタジオの笑いを誘った。

「僕はメディア側の立場なので、維新であろうがどこの政党であろうが。今回の件に関しても藤田さんにも吉村さんにも一切、連絡したらおかしくなっちゃうからね。僕はメディアから“これはおかしい、おかしい”と言い続けます」