渋みのある表情で

俳優の堀部圭亮(59)の倏鯣浦じりの白衣ショット瓩公開され、話題になっている。

日本テレビの水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」公式Xが「堀部圭亮のゲスト出演が決定」と書き込み、白髪で白衣を着た堀部の渋みのある写真をアップ。

「八神結以(桜田ひより)のピンチを救う!? 堀部が演じるのは 医師で岩瀬医院の院長・岩瀬遥役。医師の岩瀬との出会いが2人の逃亡劇を大きく変える！」とつづっている。

SNSでは「堀部圭亮さんの登場は激アツ」「悪役というイメージがあるけど 結以を助けてくれる!? 楽しみです」「 昔は芸人」「勝俣州和とK2てコンビ組んでたことや火野玉男時代なんて知らないだろうな」「贅沢なキャスティング」などの声が出ている。

堀部は1986年にお笑いコンビの芸人としてデビュー。当時は火野玉男（ひのたまお）の芸名で、勝俣州和と「K2」というコンビを組んだ時代もある。その後、NHK大河ドラマ新選組！(2004年)「平清盛」(12年)「花燃ゆ」(15年) に出演するなど、俳優、放送作家として活躍している。