＜速報＞日米共催大会は悪天候で中断 畑岡奈紗が単独首位、荒木優奈1差
＜TOTOジャパンクラシック 最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の最終ラウンド。悪天候によるコースコンディション不良のため、午前10時57分から競技中断となっている。グリーンには水が浮き上がっており、選手たちはクラブハウスへと引き上げている。
【写真】大きな雨粒が写真でも確認できます
仮にこのまま再開できなければ、54ホールで競技が成立。第3ラウンド終了時点で首位に並んでいた畑岡奈紗、荒木優奈のプレーオフのみが行われる。トータル16アンダー・単独首位に畑岡奈紗。1打差2位に日本ツアールーキーの荒木優奈、2打差3位に佐久間朱莉、4打差4位には山下美夢有が続いている。岩井千怜はトータル8アンダー・8位タイ。古江彩佳はトータル7アンダー・13位タイ、昨年覇者の竹田麗央、勝みなみ、岩井明愛はトータル6アンダー・21位タイにつけている。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。
