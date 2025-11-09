元乃木坂46で女優の山下美月（26）が8日深夜放送の日テレ系「アナザースカイ」に出演。大好きな仏パリでのトラブルを振り返った。

6年前、20歳の節目に初訪問したパリ。「小っちゃい時にマリー・アントワネットの伝記をずっと読んでて。あと母が“ベルサイユのばら”が大好きで。ずっと来たいと思ってた」という。2024年5月に乃木坂46を卒業後は旅する時間もでき、「今年だけでパリは3回来てます。一人旅でも4月に1週間くらい来てた」と明かした。

移動はタクシーではなく徒歩や電車を利用。今田耕司に「日本だとひったくりとかそんなにないけど、海外はどう？怖くない？」と問われ、「まあ確かに…それこそパリでも、セーヌ川の橋の上で、人がバーッと集まって来て急にバッグ開けられて、そこからそのまま抜き取られるみたいのもありました」と盗難にあったことを明かした。

「やめてください！ってなるでしょ？」と驚く今田に、「意外と冷静というか。ここで問題起こして危害を加えられるくらいだったら、まあいいや…と思って。ルーブル行ったりしてました」と返答。今田は「変に抵抗せずに…それは賢明かも」と感心したが、「どんな気持ちでルーブル見てんの」と苦笑いだった。