歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

11月1日に開催された、中国・北京での公演を振り返り、その思いを綴りました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 北京公演を終え 「経験というかけがえのない人生の機会に感謝しながら、また次のステージへ挑んで行きたいと思います」 ＳＮＳに想い





浜崎あゆみさんは「日本人女性ソロアーティストとして、また一万人を超えるLIVEをした初の日本人歌手として、北京公演を務めさせていただきました。」と、投稿。







続けて「いま思い出しても胸がギューっと苦しくなる張り詰めた時間も沢山ありましたが、会場に居た全ての人が前進する事だけを考えていた11/1を忘れずに、経験というかけがえのない人生の機会に感謝しながら、また次のステージへ挑んで行きたいと思います。」と、綴りました。





そして「この記録を作ったのはわたしではなく、他でもない、集まってくれたTAです。新しい記録をおめでとう！！！！！」と、ファンに向けて呼びかけています。



この投稿にファンからは「あゆさんや関わる全ての人達が頑張った証だね♥ほんとにすごい そんなあゆさんを好きでずっと追い続けてきたことが誇りです」・「世界のTAみんなの想いが形になった大記録ですね！ Congratulations to ayu」・「アジアの新たな記憶を塗り替えていく凄いツアーだよ♥改めてayuは唯一無二 アジアの誇り♥」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】