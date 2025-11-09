９日放送のＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」ではこの日、名誉毀損の疑いで逮捕された「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志容疑者（５８）を速報で取り上げた。

番組冒頭、同局の若林有子アナウンサーが速報として兵庫県警が９日、名誉毀損の疑いで「ＮＨＫ党」党首の立花容疑者の逮捕の一報を伝えた。

若林アナは「警察によりますと、立花容疑者は２０２５年１月、自身のＳＮＳなどで元兵庫県議の竹内英明氏について『竹内元県議は去年９月ごろからから、兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました』などと内容虚偽の情報を投稿して、不特定多数に閲覧させたり、発言するなどして竹内元県議の名誉を毀損した疑いがもたれています。立花容疑者をめぐっては２０２５年８月、竹内元県議の妻が兵庫県警に刑事告訴していました」と速報ニュースを読み上げた。

ＭＣを務めるお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二は「まだ執行猶予中だということですが、逮捕などどういったことが考えられますか？」と、細野敦弁護士に質問。細野氏は「立花容疑者が前回の裁判で懲役２年６月、執行猶予４年という期間中の犯罪なので。もし起訴されて、求刑、刑が下されることになれば、実刑に可能性が高いと思いますね」と述べた。