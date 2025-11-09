歌手のスーザン・ボイルさん(64)が、公式インスタグラムで金髪のボブヘアにイメチェンした姿を公開し、話題となっている。

2009年、NHK紅白歌合戦にゲスト出演

スーザン・ボイルさんは、2009年に放送されたイギリスのオーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」のシーズン3に出場。「奇跡の歌声」と称賛され、素朴な外見とギャップがある迫力の歌声を披露し、世界中で瞬く間に有名になった。

日本でも同年の「第60回NHK紅白歌合戦」にゲスト出演し、オーディション出場時に披露した「夢やぶれて」を歌唱。デビュー・アルバムは全世界で900万枚以上を売り上げ、日本でも30万枚の大ヒットを記録している。

47歳でデビューしたスーザン・ボイルさんは、現在64歳。インスタグラムでは、イギリスの一般市民を表彰する「Pride of Britain Awards」に出席したことを報告した。この日のスーザン・ボイルさんは、ストレートのブロンドヘアで、白地に花が描かれたドレスにファーショールをあわせている。

写真に添えたメッセージでは、「本当に感動的な人々をたくさんお祝いできて光栄でした」「信じられないほどの英雄たちへの誇り、喜び、賞賛に満ちた夜」などとつづっている。