1978〜1980年に放送された日本テレビ系ドラマ「西遊記」シリーズの音楽といえば、ゴダイゴの名は外せない。主題歌「モンキー・マジック」やエンディングテーマの「ガンダーラ」「ホーリー＆ブライト」で、ドラマの世界観を見事に構築した。10月に静岡県熱海市で開かれた特撮作品イベント「第8回熱海怪獣映画祭」で「西遊記」が上映された際には、ゴダイゴのメンバーでベースのスティーヴ・フォックスとドラムスのトミー・スナイダーがゲスト出演。2人が語った当時の思い出をお届けする。

【画像】「熱海怪獣映画祭」に登場したスティーヴ、トミー、鈴木清

エンジニアを懲らしめてやろうと……

現在、ゴダイゴはバンド結成50周年の全国ツアー中。映画祭と同じ静岡県で11月15日（浜松市浜北文化センター）、30日（沼津市民文化センター）とライブを開催する。ライブで「モンキー・マジック」を演奏するとき、冒頭の「アチャー！」の声は、ドラムスのトミーがシンバルなどを叩きながら発声するのがおなじみだが、レコード音源で叫んでいるのは、実はスティーヴだという。

ゴダイゴのスティーヴ・フォックスとトミー・スナイダー

「ライブでは僕が突っ立って叫ぶよりはいいからね。当時、何があったかというと、僕は（ボーカルのタケカワユキヒデの）オクターブ下をスタジオで歌うことになっていたの。で、今も変わらないかもしれないけれど、当時の僕は悪戯が好きだったの。で、エンジニアを懲らしめることが好きだった（笑）」（スティーヴ）

ボーカルテイクのため、スタジオに入っていたスティーヴ。別の部屋では、エンジニアとミッキー吉野が大音量でスピーカーからレコーディングの音を流していた。スティーヴのボーカルを録るためのテイクが始まり、シンセサイザーのイントロが流れ始めた。「西遊記」の映像では、花果山の大きな岩に雷が当たり、割れる場面だ。そこでスティーヴが思いっきり大きな声で「アチャー！」と叫んだのだ。もちろん事前の予定には全くない。単に悪戯しようと思っていただけだ。

「思いっきり、マイクのすぐそばで叫んじゃったのよ。そうしたらテープが止められて、エンジニアが出てきた。『バカヤロー！何やってんだお前！』って怒られて。でもそのすぐ後にミッキーが出てきたの。手を叩いて『良かった！良かった！』ってね（笑）」（同）

音源はそのまま採用され、あの冒頭の叫び声は生まれたのだ。スティーヴの遊び心がなかったら、「モンキー・マジック」のインパクトは少し薄れていたのかもしれない。

劇伴で300パターンのナンバーを収録

「西遊記」の劇中音楽（劇伴）については、非常にシステマティックに制作していったといい、ミッキー吉野によると、約300パターンを録音した。1曲につき、明るい感じから暗い感じまで7段階のモードで進めていったところ、それぐらいの数になったという。台本を読んで、自分なりの色を想像したうえでメロディーやハーモニーを考えていく作業だったとミッキーは明かした。

「やはり大変でしたけど、楽しかった。とてもチャレンジングだった。ステージに上がってお客さんが喜ぶのを見るのも好きだけど、スタジオの仕事が好きだったのよ。ミッキーは僕やトミーには任せっきりで演奏させてくれた。僕は自分のベースラインを考えて、トミーは自分の叩くフレーズを考えた。でもギターの浅野（孝已）さんはそういう（自分で考えてやる）ことが上手い人ではなかったのよ。（技術は）上手くて日本のトップ10に入るようなギタリストだったけど、こういう（任されるような）バンドにはそれまで所属していなかったらしいのよ。だからミッキーが浅野さんに『こうして、こうして』といろんなことをやらせてた。でも浅野さんが上手くできたからよかったのよ」（スティーヴ）

「紅白歌のベスト10」でのハプニング

トミーがよく覚えているのは、当時出演した音楽番組のこと。毎週出演していた「紅白歌のベスト10」（日本テレビ系）では驚くべき出来事があった。

「生放送で、孫悟空の洋服を着たチンパンジーと一緒に出たことがあった。リハーサルでチンパンジーのトレーナーが一緒にいたので、チンパンジーと仲良くなったわけ。ところが本番で、カーテンが開いた瞬間、客席から『キャーッ！』って大歓声が上がって、チンパンジーがびっくりしておしっこしちゃって。最後には僕のここ（右腕）に嚙みついた。助かったのは、『モンキー・マジック』の衣装を着ていて、それが厚手だったこと。生地は切れなかったのに、皮膚が切れた。けど衣装のおかげで大きなけがはなかった」（トミー）

「夜のヒットスタジオ」（フジテレビ系）には、トミーが孫悟空、ミッキーが猪八戒、タケカワが沙悟浄、浅野が三蔵法師に扮して出演したことも。スティーヴは「僕は馬だったかな？」（本人談）と話す通り、主要登場人物ではない扮装だった。

「メイクが大変で、一人当たり２〜３時間かかった。あの衣装のまま、僕とスティーヴと浅野さんは六本木の喫茶店にコーヒーを飲みに行ったよ（笑）。本番には通常の衣装で出て、リハーサルのときに西遊記の衣装で演奏した。それを編集でうまくつないだんだよ」（トミー）

演奏中に普通の衣装から西遊記の衣装に入れ替わる、という、まさに「モンキー・マジック」というタイトルのような演出でのテレビ出演だった。

「西遊記」以前の縁もあった 音楽と映像のマッチングの大切さ

「西遊記」で特撮監督を務めた鈴木清とゴダイゴは、作品以前から縁があった。鈴木がプロデューサーを務めた1977年の作品「小さなスーパーマン ガンバロン」の音楽も担当していたのだ。その劇中音楽に、悪役の「ワルワル博士」が変身する「怪人ドワルキン」をテーマにした「ドワルキン・ブルース」という曲がある。実はその曲の冒頭部分は、「西遊記」でも“悪が暗躍する際の曲”として使われていた。鈴木は、その意図をこう説明している。

「映像と音楽は本当にマッチングしないと盛り上がらない。その意味ではヒーローものにおいては、悪の魅力が絶対に必要。ガンバロンでもとっても面白い曲ができた」

また鈴木は、音楽プロデューサーの飯田則子の存在の大きさも口にする。

「台本を読んで、それに合う音楽を思い浮かべていた人でした。だから内容と音楽がマッチするんです。僕は『マッハバロン』から『ガンバロン』『西遊記』とお付き合いさせていただきました。今もお元気だったらその話もできたんですけれどね」（同）

飯田は「西遊記」のほか、「太陽にほえろ！」「火曜サスペンス劇場」「探偵物語」やアニメ「ルパン三世」の主題歌、ＢＧＭなどの音楽全般をプロデュースし、大きな足跡を残してきた。

この日のイベントでは、スティーヴが「ドワルキン・ブルース」、トミーがアニメ「ルパン三世」（第2シリーズ）の挿入歌「スーパーヒーロー」で、それぞれ歌声を披露。音楽と映像のマッチングの大切さを改めて示した。放送終了から45年が経過した「西遊記」だが、改めて見る特撮のすばらしさや、音楽と映像の相性の良さはこれからも色あせることはない。

