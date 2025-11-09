ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Juice＝Juice・入江里咲、体調不良のためイベント当日欠席 Juice＝Juice・入江里咲、体調不良のためイベント当日欠席 Juice＝Juice・入江里咲、体調不良のためイベント当日欠席 2025年11月9日 11時8分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ アイドルグループ「Juice＝Juice」は9日、公式SNSを通じ、メンバーの入江里咲が体調不良のため同日のイベントを欠席することを発表した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 橋下徹氏 鈴木農相提唱の「おこめ券」で持論「僕は反対」「こんなことやるんだったら現金給付でいい」 【芸能 覆面座談会】ダウンタウン“再始動” 松本人志「ガキ使」で地上波復帰か ノンスタ石田明 NSC講師のギャラ告白「ひと月、2時間が7コマ。それで…」 ゲスト講師への不満も 今森茉耶降板「ゴジュウジャー」対応大わらわ 急きょ編集、次回内容は「未定」…見逃し配信は後日に 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画