米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（62）が9日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。かつて自身の追っかけをしていた人物について語った。

この日はプライベートでも交流があるというタレントの清水ミチコ、青木さやかとそろって登場。青木は「私はそもそもずっと『夢で逢えたら』、バラエティー番組を見ていて、この世界に入ってきたいって思っていたぐらいだったから」と芸能界に入る前から野沢、清水の大ファンだったと打ち明けた。

すると野沢は「24、5歳」の頃、中京テレビのバラエティー番組「5時SATマガジン」に出演に出演していたとし、「いつも名古屋駅に行くと追いかけて来る4、5人の女子高生がいたわけ。その中の1人だったんだって」と青木がかつて自身の追っかけをしていたとぶっちゃけ。

清水が「びっくりだよね」と驚くと、青木は「中京テレビからタクシーを追っかけたりもしましたし、名古屋駅で見てたりもしました」と平然と話した。

野沢は「新幹線乗ってるとさ、ホームまでその人たち上がって来てさ、ウワーっとか凄い言っててさ。それで一人バーンって転ぶ子がいるのいつも」と続けると、青木を指差した。

青木は大笑いしながら「転んだことは確かにありました」と認め、野沢は「目立とうとして」と回顧。青木が「目立とうとしたのかなあ」と続けると、野沢は「“えーっ、あの子大丈夫？関わりたくない”って思った。“面倒は嫌”って」と冗談めかして話してみせた。

青木は「ひどい」と苦笑しながらも「そんなことない、手振ってくれましたよ」と懐かしんだ。