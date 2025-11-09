元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏（56）が9日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。コメの価格高騰に対し、鈴木憲和農相（43）が導入を目指す「おこめ券」について、私見を示した。

コメの増産を進めた小泉進次郎前農相の政策を、鈴木農相が見直す動きについて、司会の同局・梅津弥英子アナウンサーは「地方自治体に裁量が与えられるということになるかと思うんですが、この地方自治体による“おこめ券”の配布は有効だとお考えですか？」と投げかけた。

これに、橋下氏は「僕は反対ですね」とキッパリ。「自治体でまた政策を作って議会を通してって（実施は）春以降になるでしょ。例えば現金給付するにしても人件費がかかるって言いますけど、これ地方の公務員から何から莫大な人間が動くことになるんですよ。ワンショットでもし物価高対策で何か支援するって言うんだったら、こんなことやるんだったら現金給付でいいじゃないですか」と主張した。

「もうずっとコロナ禍から現金給付やる仕組みを整えなきゃいけないって言って結局できずじまいでこんなことになってしまう」と橋下氏。「おこめ券って、僕そもそも米って増産して価格を下げながら、農家さんを支援していくというのが一番合理性があるのかなと思ってたんですけど」としつつ「価格を高値で維持してて、それで困ったところにお米券って」と嘆いた。