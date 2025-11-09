『119エマージェンシーコール』フジ新春ドラマで放送決定 舞台はおおみそか…清野菜名ら司令課3係のキャストが再集結
2025年1月期にフジテレビで放送された俳優の清野菜名が主演を務める月9ドラマ『119エマージェンシーコール』が2026年の新春ドラマとして、1月3日に放送されることが決定した。
【写真】最高の笑顔！…３係メンバーの撮了個別ショット
同作は、消防局の通信指令センターを舞台に、一本の電話で命をつなぐ“最前線”に立つ、指令管制員（ディスパッチャー）たちの“現実（リアル）”を描く完全オリジナルストーリーのドラマ。今年1月クールの連続ドラマ以来、約1年ぶりに放送となる本作は“オール新作”で放送。そして、主演の清野をはじめ、瀬戸康史、見上愛、一ノ瀬颯、前原滉、中村ゆり、佐藤浩市らおなじみのメンバーが再集結する。
今回は、年末の横浜市消防局・通信指令センターが舞台となる。例年以上に慌ただしさを増していた通信指令センターの電話口の向こうでは、事故や病気、火災、そして年末行事特有のトラブルが次々と発生している。そんな中、「AI管制員」の導入が提案され、人間の仕事を機械に置き換えるべきかどうかという対立が浮かび上がる。そして迎えた大みそか。突然の大規模停電が発生し、市内は混乱に陥る…。
年末特有の慌ただしさから来る通報、AI導入の是非を巡る人間ドラマ、そして未曽有の大規模停電による多発通報という極限状況を背景に、指令管制員たち一人ひとりの「仕事と向き合う理由」と「人を助けるということの意味」を深く掘り下げ、全員が総力を尽くしシリーズ最大の試練に立ち向かう姿を描く。大みそか、街が闇に沈む。その声で、すべてを救えるか。
なお、本作の情報解禁日時は、“119番の日”でもある11月９日（日）で、時刻も11時９分と、どこまでも“119”にこだわっている。そして、番組公式ホームページでは、突如謎のカウントダウンが出現し、SNS上でも話題になっていたが、これは情報解禁までのカウントダウンを現していた。
■清野菜名コメント
『１１９エマージェンシーコール』が、スペシャルドラマとして帰ってくることになりました。今年放送の連続ドラマでは、視聴者の皆様からたくさんの温かい応援をいただき、本当に励まされました。今回のスペシャルでは、司令課３係に仲間が加わり、新たなチームで一丸となって、皆様に感動をお届けできるよう頑張ります。そして日頃より、現場で命をつないでくださっている皆様へ、感謝の気持ちを込めて撮影に取り組んでまいります。放送をどうぞ楽しみにお待ちください。
