「抗がん剤治療中に食べてはいけないもの」はご存知ですか？医師が解説！

抗がん剤治療中に食べてはいけないものとは？Medical DOC監修医が抗がん剤治療中に食べてはいけないものを解説します。

監修医師：

関口 雅則（医師）

浜松医科大学医学部を卒業後、初期臨床研修を終了。その後、大学病院や市中病院で消化器内科医としてのキャリアを積み、現在に至る。内視鏡治療、炎症性腸疾患診療、消化管がんの化学療法を専門としている。消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、総合内科専門医。

「抗がん剤」とは？

抗がん剤は、細胞障害性抗がん薬ともいいます。抗がん剤を使った治療のことを化学療法といい、手術や放射線治療とならび、がんに対する治療の3本柱の一つです。

抗がん剤は、飲み薬や注射で体の中に入ると、血流に乗って全身に散らばったがん細胞を攻撃します。手術や放射線治療は、がんのある部位やその周辺に対する治療効果を発揮する「局所治療」です。それに対して抗がん剤治療は、全身のがん細胞に対して効力を持つ「全身治療」とも言えます。

細胞障害性抗がん薬には、アルキル化薬や代謝拮抗薬、微小管阻害薬、白金製剤、トポイソメラーゼ阻害薬、抗生物質といった種類があります。

乳がんや肺がん、食道がんなどさまざまながんに対して化学療法は有効です。

一方、抗がん剤治療には、特有の副作用や注意事項があります。今回の記事では、抗がん剤治療をしている際に食べてはいけないものについて解説します。

抗がん剤治療中に食べてはいけないもの

抗がん剤治療にも、基本的には食事の制約はありません。しかし、抗がん剤治療中には、副作用で白血球が減少してしまうことがあります。そうした際には、以下のような食べ物は避けるようにしましょう。

納豆などの発酵食品

白血球は体内に侵入した細菌やウイルスを攻撃し、感染症から体を守ってくれる働きがあります。

白血球が減少している際には、通常では病原性を示さない微生物によっても感染症が発生してしまう可能性があります。納豆などの発酵食品は、抗がん剤治療をしている際に白血球減少（白血球数1,000以下、好中球数500以下）の場合には摂取を控えた方がよいでしょう。

生肉や刺身、生野菜などの生もの

感染症対策という観点から、白血球数1,000以下、好中球数500以下が2週間以上続くような場合には、生肉や刺身、生の野菜といった生ものや、雑菌が繁殖しやすいドライフルーツ、皮の薄い果物、乾燥芋、自家製の漬物などは避けましょう。

十分に加熱したものであれば、多くの食材は食べても問題ありません。果物であれば、皮のむける新鮮なものは食べることができます。

低温殺菌されていないハチミツ

感染のリスクを減らすため、低温殺菌されていないはちみつは避けた方が良いでしょう。

はちみつには、ボツリヌス症という病気を引き起こすボツリヌス菌が混入していることがあります。ボツリヌス菌は健康な成人の腸内で増えることはありませんが、白血球が減少している場合などには消化管の機能が十分に働かないこともあるかもしれません。そのため、はちみつを食べたい場合には、殺菌されているものを選んだ方がよいでしょう。

「抗がん剤治療中に食べてはいけないもの」についてよくある質問

ここまで抗がん剤治療中に食べてはいけないものなどを紹介しました。ここでは「抗がん剤治療中に食べてはいけないもの」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

抗がん剤治療中に食べても良いものを教えてください。

関口 雅則 医師

抗がん剤治療中には、白血球が減少することがあります。そうした場合には、しっかりと加熱調理された肉や魚、卵料理、あるいは新鮮な果物、野菜であれば食べても良いと言えるでしょう。

抗がん剤治療中に果物を摂取しても問題ないですか？

関口 雅則 医師

新鮮で皮を剥くことができる果物、例えば新鮮なバナナやリンゴなどといった果物であれば、摂取しても問題はないでしょう。ただしグレープフルーツは避けましょう。グレープフルーツに含まれる苦味成分が抗がん剤の血中濃度を高め、副作用が強く出る可能性があります。

抗がん剤治療中には、体を感染症から守る白血球が減少することがあります。そうした場合には、感染を避ける工夫が必要となります。

編集部まとめ

今回の記事では、抗がん剤治療中に食べてはいけないものや、手術後の食事の工夫などについて解説しました。

基本的には絶対に食べてはならないというものはありませんが、副作用の現れ方に合わせて避けた方が良い食事はあります。今回の記事が参考になれば幸いです。

抗がん剤治療中には、 副作用として上記の症状が現れることがあります。定期的に血液検査を受け、体調がおかしいと感じる際には主治医にいち早く報告することが大切です。

