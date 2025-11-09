容姿や体型を見てディスる人は、どれだけ見た目がキレイだとしても心が汚れているため、魅力的な人間とはいえませんよね。なかには堂々と人の見た目をバカにする人もいるようです。そんなとき、常識がある人が守ってくれるとうれしくなりますよね。今回は、体型をディスられたときに常識ある男性が庇ってくれた話をご紹介いたします。

太っているのはみじめ

「大学の頃、食べるのが好きだったのでカフェでバイトをしていました。私は太っているのですが『あなたがおいしいって言うなら説得力があるわね』『いつもニコニコしてて癒されるわ』と褒めてくれるお客さんが多くて、楽しく働いていました。

そんなある日、インスタでうちの店を知ってくれたというお客さんが来店したときに、私のことをジロジロ見てきたんです。嫌な視線を感じていたら、私に聞こえるような声で『あの体型でよく働けるわよね』『料理は映えてるけど店員が全然映えてない』と一緒に来た男性に話していたんです。男性が否定すると『えー、本当ですか？』『これ以上ないほどみじめって感じ』『せめてダイエットくらい頑張って人並みの体重になればいいのに』とさらに揶揄してきて、私は恥ずかしくてたまりませんでした……。

すると、一緒に来た男性が『どこがみじめなんだよ』『一生懸命働いている人をそんな風に言うな』『体型がどうとかお前が言う権利ないだろ』と説教してくれていて、とてもうれしかったのを覚えています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 容姿や体型をバカにして、人の幸福度を勝手に判断するのは間違っています。人を見た目でしか判断できない人のほうが、みじめですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。