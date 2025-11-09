

｢YouTube和尚｣として知られている大愚和尚。住職を務める佛心宗大叢山福厳寺にて（撮影:大倉英揮）

YouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』は登録者数75万人を超える。そこに寄せられる悩みのトップはずばり「お金」。和尚の著書『お金と宗教の歴史』は歴史・宗教史の本でありながら、「お金」の悩みを手放すヒントが書かれている。お金に対する仏教のユニークなスタンスを語る。

お金の流れは嘘をつかない

私は歴史を見るときには、お金の流れを見るようにしています。なぜならそこに、真実があるからです。

お金は、エネルギーの流れを示します。





例えば銀行からお金を借りようとすれば、「過去3年分の決算書を持ってきてください」と言われます。社長さんがいくら、「私はこういう思いを持っていて、こんな会社をつくっていきたい」と熱心にお話しされたとしても、それだけでは銀行はお金を貸してくれません。銀行は何も、その思いを無視しようとしているのではありません。

その社長さんの思いは、実はお金の流れを見るとわかるものなのです。「どんなふうにこの会社と歩んできたのか」といいうことは、決算書に数字で示されています。その人が注いできたエネルギーは、数字に表れているのです。

人はなんとでも言います。嘘もつきます。ですが、お金の流れは嘘をつきません。

そして、また人が記す歴史も、書き換え可能なのです。その時代の権力者や戦勝者は、歴史を都合よく書き換えてしまうものです。歴史書としてそれらを読むときに必要なのが、

「誰がこれによって得をしたのか？」

「どこからこの資金を得たのか？」

といったお金の流れにまつわる問いを立てることです。その問いの先に、真実が見えてくるからです。

仏教では、真実をありのままに見つめることを、大切な教えとしています。これを正見（しょうけん）と言います。

志は人を動かす。世の中を動かすのは？

日本の歴史の中でも、時代ががらりと変わった時期がいくつかあります。

例えば明治維新。「九州の若い武士たちが、江戸幕府を倒した」歴史的な出来事です。ただ、ここで考えてみてもらいたいのです。現代でいえばこれは、九州地方と中国地方それぞれの有力格闘技団体が手を組んで、自衛隊を擁する日本政府を倒すようなものです。

「本当にできますか？ 普通はあり得ない」ということです。

政府を倒すためには、武器も必要ですし、実際に戦ってくれる人も必要です。その人たちの生活がかかっているので、給料も必要になります。政府を相手に戦いを挑むなら、それらの多くの人々を支えるための途方もない資金が必要になるはずです。その資金を「誰から？ どこから？ 用意したのか？」を考えることで真実が見えてくるはずです。

たしかに、志は人を動かします。そして明治維新は「下級武士の志の物語」として語られます。しかし、志だけで世の中は動きません。必ずその後ろにはお金の流れがあります。

明治維新も例外ではありません。私たちは、その背後にあるお金の流れに気がつかなければならないのです。

私は大学時代、社会学を研究しておられる先生から“follow the money”という言葉を教えていただきました。

「わからないことがあったら、またそのときに何が起きたのかを知りたかったら、お金の流れを追いなさい」

と先生はおっしゃいました。そして、それを実践するようになってから、「そういうことか！」と納得できることが増えていきました。

お金の流れを追うことで見えてくるもの

私たちは「時代が変わった」などと言いますが、時代というのは「変わる」ものではないということも、お金の動きを追うことからわかったことです。

時代は「変えられて」います。

常に、時代を変えようとする誰かがいます。もしその誰かが、お金を動かして権力者の地位に就いたのであれば、その痕跡、つまりお金の動きを消そうとするはずです。私たちは、残った痕跡に対して注意深くあらねばなりません。

本当に世の中がどうなっているのか、そしてまた世の中がこれからどう動いていくのかを知るためには“follow the money”つまり、お金の流れを知らなければなりません。

この混沌の時代を知るためには、「その前に何が起きたのか」「そこで誰が得をしたのか」を見ることです。これは現在の戦争も同じです。この戦争の前に何が起きていたのか。この戦争で誰が得をしているのか−−。そして、それを見極めるための手がかりが、お金の動きなのです。

国際政治、アメリカの動き、日本のリーダーのふるまい、自分が勤めている会社、自分が経営している会社など、さまざまな場面でお金の流れを見るくせをつけましょう。そこから明らかになる真実は多いはずです。

｢偉い人の仏教｣から｢民衆の仏教｣へ

仏教が今、日本だけでなく世界においても人々に求められているのは、みなさんが日々、不安で仕方がないからだと思います。仏教はこれまでも、不安な時代に人々に広がっていきました。

正見を説く仏教は、現実に存在する不安や悩みにしっかり対峙し、応えていかなくてはならなかったのです。

例えば平安末期には「末法思想」が世の中に広まり人々は仏教に救いを求めました。末法思想とは、「お釈迦様が亡くなり2000年ほど後に、教えは残っていても修行や悟りがなくなり暗黒時代が訪れる」という思想で、人々はこれを肌で感じていました。

京では疫病が流行り、北九州には外国から女真族（じょしんぞく）が攻めてきている。興福寺の僧兵が東大寺を襲うなど、お坊さんまでもが武器を手に暴れ回っていました。一方、上級の僧は、財力を蓄えるだけ蓄えて堕落。

このような不安定で理不尽な世の中で、民衆は新しい仏教の教えにすがろうとしました。そしてそれが、鎌倉仏教の興隆につながったのです。

「偉い人の仏教」から「庶民の仏教」にしたことが、鎌倉仏教の特徴です。

鎌倉時代の初期に活躍した浄土宗の開祖・法然の教えは「ひたすら『南無阿弥陀仏』と念仏を唱えれば、極楽浄土へ往生できる」というものでした。この教えは民衆にも理解しやすく、また実践をしやすいものでした。

不安な時代に仏教が求められる理由

私のところにアメリカからの講演依頼が増えています。これは、アメリカの人々が不安を感じているからだと思います。現在安泰であったとしても、大統領が代わって、この先どうなるかわからないという不安を人々は抱えています。

この不安な状況に対して、どのように心を保てばいいのか。これからどのように考えて物事を進めていけばいいのか。人々はそのヒントを仏教に求めているのです。

不安な時代にこのように仏教が求められるのは、仏教の教えが「諸行は無常である」というところからスタートするからかもしれません。物事はすべて移り変わるものであり、永遠・不変なものは何もない。

つまり仏教は、「世の中右肩上がり」という前提ではないのです。命がいつまであるかわからないし、事業がいつまで続くかわからない。諸行無常が前提です。

株式や為替で考えてみてもわかります。チャートがずっと右肩上がりで上がると信じられる人はいるでしょうか。株も為替も上がったり下がったりするのが当たり前です。そしてこれは、上がるか下がるかを当てるゲームではありません。どちらに振れてもいいように準備をしておく人しか、市場で生き残ることはできないのです。

諸行無常を当たり前として生きる

例えば、大幅に下がった場合には損切りすることも含めて、市場に参加しなくてはならないのです。下がるという不安をあらかじめ含んで、準備をしておくということです。

準備があれば、不安定な相場でもうまく生きていくことができます。そうでなければ、上がり下がりに一喜一憂し、疲弊してしまうでしょう。

これからどうなるかわからないと考え、あらかじめ備えておく。諸行は無常であることを知った上で人生を生きる。それが仏教のスタンスです。そのように考えておけば、不測の事態に備えることができます。不安な時代だからこそ、諸行無常を当たり前とする仏教の考え方が人々の心に響くのかもしれません。

（構成：黒坂真由子）

（大愚 元勝 ： 佛心宗大叢山福厳寺住職、慈光グループ会長）