「臭…!?」彼女の本音が漢字一文字で浮かぶ!?「俺のことどう思ってる？」と聞いたらまさかの「臭」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
感情や考えが「顔に出る」という言い方をするように、表情は実に多くの気持ちを伝えるもの。だがもし、表情ではなく「漢字」で思ったことが顔に出たら……？『君の心を漢字たい』は、気持ちや考えが顔に漢字一文字として浮かぶクールな少女と、その意味を読み解こうとする少年の恋模様を描くラブコメ作品だ。
作者の須河篤志(@SugaAtsushi)さんが第1話を自身のX(旧Twitter)上で公開したところ、3.4万件超の「いいね」とともに、「すっごいキュンキュンしました」「尊い」「よいアイデア」と読者から多くの反響を集めた同作。注目を呼ぶ同作の舞台裏を須河さんにインタビューした。
作者の須河篤志さんは「無表情な女の子をヒロインに描きたい」と考えていたが、ただ無表情なだけではおもしろくないと思っていたそう。そんななか、共同制作者の春カエルさんが「顔に感情を表す漢字が1文字出たらおもしろそう」と何気なく言ったことがきっかけとなり、須河さんは「1文字だけではすべてはわからない。そこにおもしろさが生まれると思った」と、本作「君の心を漢字たい」が誕生した経緯を明かしてくれた。
物語が進むにつれて、漢字以外の素の表情も見せるように主人公が描かれているのが印象的な同作について、須河さんは「1つの漢字にもいろんな意味があり、それはその漢字を知ろうとしないとわからないというのは、花井さんにも重なるんです。橋場が漢字をきっかけに花井さんを知ろうとしているから、彼女のいろんな面も出てくるんだと思います」と話す。
また、「ストレスなく読める作品」を目指している須河さんは「衝撃的な展開がある作品ではないんですけど…。それでも、読み続けていただけるようにキャラクターの関係性の変化や漢字ネタに変化をつけることを意識しています」と制作するうえでこだわったところを教えてくれた。
最後に、同作の見どころとして「花井さんの表情の変化」に注目してほしいと語り、花井さんの内面がより感じられる内容になっていると説明した。また、「今後はもっとラブ度が上がる2人や仲を深めていくからこそ生まれる葛藤を描いていきます。作中の2人をほほえましく見守ってくれたらうれしいです!!」と読者へメッセージを寄せた。
互いの気持ちが少しずつ変化していく丁寧な描写も大きな魅力となっている同作をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：須河篤志／新潮社
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。