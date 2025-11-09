目を引くデザイン、頼れる収納力。限定モデルの高機能リュック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
撥水・PC収納・多ポケット。使いやすさにこだわった限定バックパック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、スクールからレジャーまで幅広いシーンに対応する30リットルの大容量バックパック。
目を引くオリジナルのグラデーションファスナーとメッシュポケットを前面に配し、撥水加工を施した生地が雨の日の使用にも安心感をもたらす。
メインルームにはノートPCやタブレットが収納できるクッションポケットを装備。前面ルームにはメッシュポケット、外側には前面上部ファスナーポケット、サイドポケットを備え、荷物の整理がしやすい構造となっている。
荷物の多い学生やアウトドア派におすすめの、デザイン性と機能性を兼ね備えた限定モデル。
