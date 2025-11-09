ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

撥水・PC収納・多ポケット。使いやすさにこだわった限定バックパック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!

ニューバランスのリュックは、スクールからレジャーまで幅広いシーンに対応する30リットルの大容量バックパック。

目を引くオリジナルのグラデーションファスナーとメッシュポケットを前面に配し、撥水加工を施した生地が雨の日の使用にも安心感をもたらす。

メインルームにはノートPCやタブレットが収納できるクッションポケットを装備。前面ルームにはメッシュポケット、外側には前面上部ファスナーポケット、サイドポケットを備え、荷物の整理がしやすい構造となっている。

荷物の多い学生やアウトドア派におすすめの、デザイン性と機能性を兼ね備えた限定モデル。