【闘病】「これはまずい…」と医師は唖然 “気絶”も繰り返した『全身性エリテマトーデス』

新卒で入社を控えた頃、38℃を超える高熱と意識を失う症状が続き、救急搬送されたちぃさん（仮称）。検査の結果、免疫が自身の体を攻撃する指定難病「全身性エリテマトーデス（SLE）」と診断されます。病名も治療も理解できない中、闘病中に恋人に振られるという辛い出来事も経験。入院中に涙が止まらない日々を過ごしますが、病室の仲間や看護師の支えで乗り越えました。難病を理由に「かわいそう」と言われるのが嫌で、強く明るく振る舞うちぃさんの軌跡を紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2023年11月取材。

体験者プロフィール：

ちぃさん（仮称）

1983年生まれの静岡県在住。高校を卒業した2002年の3月頃から体調不良が続き、4月に入院、5月に「全身性エリテマトーデス（SLE）」と診断される。

記事監修医師：

副島 裕太郎（横浜市立大学医学部血液・免疫・感染症内科）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

原因不明の体調不良が続く…トイレで意識を無くして転倒することも

編集部

最初に不調や違和感があった時のことについて教えてください。

ちぃさん

高校を卒業して新卒で会社に入るまでの期間に、38℃を超える高熱が続くようになりました。横になることが多くなり、トイレに行きたくて起き上がっても気づけば意識を無くして倒れるということが頻繁に起こるようになりました。

編集部

それは大変でしたね。では、そこから病院を受診しましたか？

ちぃさん

はい。初めは近くの開業医を受診し、インフルエンザと言われて薬を処方されました。しばらく経っても変わらなかったので大きい病院に行きましたが、診断は変わらず。自宅療養を続けていましたが、熱で身体が辛すぎて救急に駆け込んだところ、採血検査で「CRP（炎症反応）が高すぎる。これはまずい」と言われ、その場で入院が決まりました。

編集部

どんな病気だったのでしょうか？

ちぃさん

「全身性エリテマトーデス（SLE）」という、細菌やウイルスから自分の体を守るための免疫が、自分の体を攻撃してしまう自己免疫疾患でした。このSLEは基本的に完治することはなく、厚生労働省により難病指定されています。

編集部

そのときの心境について教えてください。

ちぃさん

全く知らない病名が出てきて、医師の説明は正直理解できなくてあまり覚えていません。「ステロイドを内服して様子を見る」と言われたことは覚えています。今だったら調べたり、SNSなどで同じ病気の人を探したりしたかもしれませんが、そんな時代でもなかったので、当時は治る病気だとさえ思っていました。

入院中に恋人に振られ、病室で泣く日々

編集部

実際の治療はどのようにすすめられましたか？

ちぃさん

ステロイドの錠剤を60mgからスタートしました。

編集部

受診から手術、現在に至るまで、何か印象的なエピソードなどあれば教えてください。

ちぃさん

1番の出来事は、当時付き合っていた彼に入院中振られたことです。闘病中の心の支えだったので、ご飯も食べられないほど落ち込み、大部屋でしたが毎日病室で泣いてました。ですが、同じ病室の患者さんがそばで励ましてくれて、時には屋上などに連れ出してくれました。病棟の看護師さんも親身になってくれて、今でも感謝しています。

編集部

病気の前後で変化したことを教えてください。

ちぃさん

元々明るい性格ですが、前にも増して明るくなりました。ですが、それは難病になったことで「かわいそう」とよく言われるようになったのが嫌で、無理して明るくしているのかもしれません。いいことなのかは分からないですが……。「強いね」とよく言われますが、本当は全然強くないので病気になってから強がっているのかもしれません。意外とそういう方は多いんじゃないかなと思います。

≪↓ 後編へ続く ↓≫

※この記事はメディカルドックにて《【闘病】トイレで意識を失うことも…｢全身性エリテマトーデス(SLE)｣発症とステロイド治療の乗り越え方》と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。



→（後編）【闘病】「辛いけど諦めないで」と伝えたい