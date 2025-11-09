Image: Apple TV / X

こういうメイキング動画、大好きです。

Apple（アップル）オリジナル作品の冒頭で流れるApple TVのオープニングロゴが、最近新しいデザインに生まれ変わりました。

ガラスのような質感、レインボーカラーのロゴがなんともオシャレですが、実はCGではなく実物のApple TVロゴを撮影して作られた映像だったことが判明しました。

Made by hand. pic.twitter.com/3coAaxbfaJ - Apple TV (@AppleTV) November 7, 2025

Apple TVの公式Xアカウントが、Apple TVのオープニングロゴを撮影している様子のメイキング動画を公開しました。撮影のために使われた巨大なApple TVロゴですが、よく見るとLiquid Glassを感じさせる半透明のガラスのような素材でできていることがわかります。

ロゴの組み立てから、照明を当てる作業なども含めてまさか手作りだったとは...。Appleのこだわりを感じるとともに、このような素敵なメイキング動画を公開してくれたことに感謝です。

今度Apple TV作品を見るときは、オープニングロゴにも注目しながら見てみたいですね。

Source: X