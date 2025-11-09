「見た目」投資で生涯年収が6000万円変わる！？ 成功者のアンチエイジング術

「仕事ができる“成功者”は “若見え”への投資を惜しみません」

「実年齢より若く見られたい」という願望は多くの人にあるはずだ。

老化を抑え若さを保つことを〈アンチエイジング（抗加齢）〉と呼ぶが、近年ではアンチエイジングのための美容医療は著しく進化している。だがアンチエイジングに時間やお金を投資するのは圧倒的に女性が多い。

この10年、右肩上がりの男性向け化粧品市場を見ても美意識の高い男性が増えていることは想像できる。美容への関心も高いはずだと思うのだが、アンチエイジングはまだまだ“他人ゴト”らしい。

「男性の場合、仕事ができる“成功者”の多くの方がアンチエイジングに関心を持っていますし、“若見え”への投資を惜しみません。ですが、日本では、まだまだ広くは浸透していないと思います」

こう話すのは、先月発売の『成功者たちの「若見え」戦略』（河出書房）の著者であり起業家の新井亨氏だ。

美容医療を手掛ける医療法人の理事を務め、中国や日本で複数の会社を立ち上げてきた新井氏がアンチエイジング本を出版したのは、〈“若見え”が人生を豊かにする〉ことをより多くの人に知ってもらいたいからだという。

ところが日本では、かつての男性社会に蔓延していた「男は見た目じゃない、中身だ」といった価値観がいまだ残っていて、アンチエイジングに後ろ向きの男性が少なくない。

「日本人男性の多くは、見た目を磨くこと＝“もてるため”“人気のため”といったルックス面のメリットで捉えがち。そのため『男が見た目にこだわるのは恥だ』と否定的な見方をしてしまう人が少なくない。

仕事や健康、そして人生のあらゆる面で得する武器になると知ってもらえたら、アンチエイジングも人生に必要なこととして一般化されていくと思うのです」

第一印象の55％は「見た目」

では“若見え”は具体的にどんな効果をもたらすのか。

「コミュニケーションにおいて人に与える印象度合いを示す『メラビアンの法則』では、視覚による情報（見た目）が55％、聴覚による情報（話すトーン）が38％、言語情報（言葉の内容）が７％とされています。

つまり見た目と話すトーンで人が人に与える印象の93％が決まってしまうのです。

米国・テキサス大学の調査では見た目の印象がいい人は、そうでない人より生涯年収が10〜20倍にアップするという調査結果があります。これを日本人の生涯年収に置き換えると、実に2500万〜6000万円もの開きが生まれることになります。早く昇進し、ステージを上げていくことができれば生涯年収はそれくらい変わると思います」

こう聞いた人は「成功者はお金があるから外見磨きに投資できる」と思いがちだが、新井氏は「成功者の多くは成功する前から外見磨きに投資している」と見る。

「成功者は見た目を磨くことが自分の価値を最大限に伝えるプレゼンツールだとわかっている。第一印象で肌にツヤがありスマートで姿勢がいい人と、顔色が悪くだらしない体形で姿勢の悪い人、どちらを仕事のパートナーに選びますか？ 前者を選ぶはずです。それがわかっていて外見を磨く努力をしてきたからこそ成功者になれたのだと私は思います」

遺伝的要素は16％…「つまりは本人の努力次第」

現代の美容医療は、サプリメントやレーザー治療（※１）、ボトックス注射（※２）、ヒアルロン酸注射（※３）といった比較的手軽に試せるものから、自身の細胞を用いて組織を再生する（再生医療）最先端治療まで多岐にわたる。金額も１回数千円から数百万円とピンキリだ。もちろん生活習慣の見直しや毎日のエクササイズなど、お金をかけない方法もある。彼の著書『成功者たちの「若見え」戦略』にはこれらの若見え術が幅広く紹介されている。

新井氏は言う。

「老化の速度を決めるのは遺伝が16％で残りの84％が生活習慣だといわれています。つまりは本人の努力次第。意識的に生活習慣を変えるだけでも老化は防げます。まずはこの瞬間から若見えと健康へ高い意識を持つこと。そして予算が許すなら、医療の力を借りてみてはどうでしょうか」

では、限られた予算を美容医療に投資するとしたら何を選ぶべきか――。

「初めての美容医療ならシミ取りのレーザー治療がおすすめ」と新井氏。

「シミを取るだけでも５歳くらいは若返ると思います。実は私もピコレーザー（※４）でシミを取りました。クリニックで多少の違いはありますが、ピコレーザーなら取り放題３万円程度。安くはないかもしれませんが、長期的な費用対効果で考えてみたらどうでしょうか。

例えば、ファンデーションやコンシーラーを使ってシミを隠すには時間がかかります。でもシミがなくなれば化粧品も、そこに費やしている時間も不要になります。毎朝の30分を仕事やほかの勉強に充てることができるようになるわけです。 年収500万円の場合で考えると（時給2500円）、１日30分の時短ができれば、１ヵ月で３万7500円程度の費用が浮く。数万円のシミ取りもやる価値はあると思いませんか？」

また、これから医療の力を借りるのであれば、「自分に合う最適な治療＝“自分仕様“を見つけるべき」とアドバイスする。

「これからの時代、美容医療は一人ひとりの生活状況や体質、悩みに応じた〈オーダーメイド治療〉が求められていくと思います。

というのも、近年腸内細菌を遺伝子レベルで解析する『腸内DNA検査』ができるようになり、美容分野でも活用されています。若返りには腸内環境を整えることが非常に重要です。この検査では腸内細菌の割合や腸年齢、肥満リスクなどを予測できるため、一人ひとりに合った美容・健康に必要な食品・サプリ、またそれらの正しい摂り方がわかります。つまり科学的根拠に基づいた腸内ケアができるのです。

遺伝子検査は薄毛治療にも活用されています。現代の薄毛治療は、外用薬や内服薬を用いた対処療法から遺伝子レベルでの根本的治療へと移り変わっている。実際に〈遺伝子検査と再生医療を組み合わせたオーダーメイドの最先端治療〉が成果を上げています」

富裕層のインバウンドに人気…最先端の再生医療で永遠の若さが手に入る時代に！？

最先端の治療についても少し触れておこう。

失われた細胞を再生し補充する能力があり組織や臓器の修復ができると期待されている「幹細胞」だが、実際にさまざまな疾患の治療に使われている。

美容分野でも大注目なのが〈幹細胞点滴治療〉と呼ばれる再生医療だ。

薄毛・抜け毛のほか、シミ・くすみ・しわなどへの美容効果が高く、アンチエイジング効果は抜群。なかでも日本の〈幹細胞点滴治療〉はレベルが高いといわれており、海外から多くの富裕層が治療を受けに日本を訪れているという。

「〈幹細胞点滴治療〉は、薄毛治療にも使われている幹細胞培養上清液を用いた点滴と、幹細胞自体を点滴する幹細胞治療の２種類（※５）があります。前者は１回15〜20万円程度、後者は最低でも１回150〜300万円と非常に高額。海外の富裕層が日本に受けに来るのは後者です。

安全性が高く拒絶反応や副作用が少ないといわれ、効果も数年にわたって続く。『健康寿命を延ばす治療』として注目を集めています。肌の表面を整えるのではなく細胞そのものを若返らせるという意味でも究極のアンチエイジングといえるでしょう。

これまでは幻想でしかなかった“永遠の若さ”が現実のものになった。そんな時代がついに訪れたということだと思います」

※１＿レーザーとは可視光線（目に見える波長の光）のうち特定して一色の光だけを取り出して増幅させた光線。シミに当てることでメラニン色素を破壊して取り除く。機器によってレーザーの波長はいろいろ。シミの種類別に使い分けられる。

※２＿ボトックスは細菌の一種ボツリヌス菌が作り出すたんぱく質を医療用に生成した薬剤で、筋肉に注射することで表情じわやエラの張りなどを改善する。

※３＿ヒアルロン酸は人間の皮膚や関節に含まれる成分で、水分保持や肌に弾力を保つ役割がある。皮膚にヒアルロン酸を注入ししわやたるみ、くぼみなどを改善する。

※４＿ピコレーザーはパルス幅が短いレーザーのことで、比較的薄いシミに効果あり。顔全体への美容効果も高く、肌ダメージが少ない。

※５＿〈幹細胞治療〉と〈幹細胞培養上清液点滴〉の大きな違いは点滴液に幹細胞自体が含まれているか否かで、前者には幹細胞が含まれているが、後者には含まれていない。幹細胞培養上清液点滴で使われる幹細胞培養上清液とは、幹細胞を培養した際の上澄み液のこと。体に有益なサイトカインと呼ばれるタンパク質が多く含まれており、これが薄毛治療に効果を発揮する。

▼新井亨（あらいとおる） ARAIインベストメント代表、サブスクD2C総研代表取締役。1981年生まれ。University of Wales MBA取得後、中国・北京留学中に起業し、帰国後は不動産、美容、貿易などの複数の会社を立ち上げ成功に導く。年商1000億円超企業のサポートを手がけるサブスクD2C業界の第一人者として、クライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。’24年１月、東京証券取引所へ新規上場を果たす。アジア財閥企業との豊富なネットワークを持ち、海外展開にも精通。テクノロジー分野でも実績を重ねる。現在は医療法人理事として病院・薬局経営（新宿クリニック・新宿消化器内科クリニック・表参道総合医療クリニック、クロト薬局）にも携わる。著書に『「サブスクD2C」のすごい売り方──利益率80%以上の最強ビジネスモデル』『日本人だけが知らないシン・華僑の教え』など。

取材・文：辻啓子