2025年11月6日、韓国・マネートゥデイは「日本の茂木敏充外相がアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席するため訪韓した際に韓国のコーヒーを紹介した動画がSNSで話題となっている」と伝えた。

日本メディアの報道によると、茂木外相は「韓国で有名なコーヒーだそうです。飲んでみます」「結構おいしいです」などとコーヒーを紹介する動画をX（旧Twitter）で公開していた。4日の会見で、「（その動画が）400万回以上再生されるとは意外だ」と語ったという。

茂木外相が飲んだのは、APEC公式協賛ブランド「Imunika」のものだという。スタートアップが開発した製品だがAPEC協賛を機に注目を集めた。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「アリガトゴザイマス」「そりゃ、外交しに来たんだからまずいとは言わないだろうよ」「日本人は表ではおいしいと喜ぶんだよ」「日本、中国、ベトナム、タイ。どこも韓国よりコーヒーがおいしかったが」「韓国人の自分も知らない韓国のコーヒー…」「マキシム（国民的に飲まれているインスタントコーヒー）じゃないのか」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）