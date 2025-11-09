福岡市地下鉄「絶対にやめて下さい！」駅での危険行為者を写真公開 「これは危険すぎ」「撮り鉄モラルの現状」など多数の声
福岡市地下鉄は7日、公式Xを通じて、駅で起こったという危険行為を公表した。
【写真】福岡市地下鉄「危険な撮影行為は絶対ダメ！」写真公開
「危険な撮影行為は絶対ダメ！」として、「10月24日15時40分に祇園駅のホームドアから線路側へ乗り出して撮影する行為が発生しています」と報告。
「警笛を鳴らし非常ブレーキを掛けましたが、数秒間撮影を継続しており大変危険な状態でした」とし、「写真のような行為は絶対にやめて下さい！」と写真を添えた。
これに対して「これは危険すぎます」「やめて下さいとかヌルい事を言うからやめない」「きっちり警察に引き渡してほしい」「撮り鉄モラルの現状」など、多数の声が寄せられている。
