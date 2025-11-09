インスタグラムで紹介

国内ツアー1勝を挙げている女子プロゴルファーの臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）が8日、インスタグラムを更新。自身が出演しているCMを紹介すると、仲間やファンから様々な声が寄せられた。

臼井が出演しているのは、所属のプラスアルファ・コンサルティングが提供するタレントマネジメントシステム「タレントパレット」のCMだ。

社長を演じるタレントのマイケル富岡がティーショットを失敗。その後に臼井が「タレントーーー！！パレットーーー！！」と叫びながらナイスショットを放ち、マイケルをうならせる展開となっている。

臼井は「“大きな組織”の社長を演じるマイケル富岡さんと私のコミカルなやり取りをお楽しみください」とし、自身のインスタグラムでCMを公開。同じ女子プロゴルファーの永嶋花音が「可愛すぎます可愛すぎます」と反応したほか、ファンも様々なコメントを寄せた。

「れいちぇる！ 俳優も行ける〜」

「れいちぇるの声もカワイイ」

「めちゃくちゃ癒やされます」

26歳の臼井は2018年にプロテスト合格。2024年3月のアクサレディス宮崎でツアー初優勝を飾った。



（THE ANSWER編集部）