北陸地方でも、インフルンザの患者数が増加し、石川県では既に注意報レベルに達するなど、感染が急拡大しています。まずは、十分な睡眠とバランスのとれた食事を摂り、基礎体力をつけるようにしましょう。その上で、部屋の湿度を適性に保ち喉の乾燥を防ぐことも大切です。ここでは、エアコンの暖房を使用する際、湿度の適正管理を行うことにより、喉に優しく、結果的に省エネによる暖房費の節約でお財布にも優しくなる可能性もあることをご紹介していきます。

インフルエンザ 北陸4県のいずれも増加 石川県は注意報レベル

厚生労働省によりますと、第44週(10月27日〜11月2日)のインフルエンザ定点当たり報告数は全国で「14.90」、この他、福井で「4.56」、石川で「10.38」、富山で「7.83」、新潟で「4.15」となっており、石川県は注意報レベルまで急増しています。



その他に、「手指衛生」「体調が悪い時は無理をしない」「咳エチケット」「換気」を意識した感染対策を実践していきましょう。また、「マスク」を常に携帯し、必要に応じて直ぐに着用できるようにして備えましょう。

空気の乾燥 インフルエンザの大敵

空気の乾燥が進み、空気中の水分が少なくなると、せきやくしゃみによる飛沫は遠くまで飛びやすくなります。その結果、インフルエンザウイルスも拡散しやすく、室内や換気が十分に行き届かない空間では罹患者が増えることがあるようです。



その上で、人の多い所では必ずマスクの着用を心掛けて下さい。帰宅時には手洗いやうがいを励行しましょう。リビングなど普段多く過ごす部屋の湿度は、適正とされている50〜60%程度に保つようにしましょう。

冬の北陸と言えども エアコンによる暖房で室内は乾燥する

暖房器具は各種ありますが、最も室内を乾燥させるのはエアコンです。灯油を燃料とするストーブやファンヒーターなどは、燃料が燃焼する際、水蒸気も放出されますが、エアコンは水分を外に排出しながら熱交換するために室内が乾燥しやすくなるのです。エアコンに加湿機能が付いている機種もあるのはそのためです。可能であれば、温湿度計などを用いて、適正湿度に保つようにしましょう。

乾燥で寒さをより感じやすくなることも 湿度を高めて体感温度を上げよう

人間が快適さを感じる環境は、気温と湿度のバランスで決まってきます。夏場とは逆に、空気が乾燥して、身体から水分が蒸発・気化熱を奪うと、体温が低下しやすく、「乾燥で寒さを感じやすくなる」こともあるのです。



エアコンの消費電力は設定温度によって大きく変わります。これからの時期、エアコンの設定温度をつい上げてしまいがちです。「体感が寒いから設定温度を上げる」「それでもまだ寒く感じるから更に設定温度を上げる」などのご経験はありませんか? 設定温度を上げながらエアコンによる暖房を継続使用すると、部屋の湿度はますます低下して、寒さを一層感じやすくなる悪循環に陥ることもありそうです。



エアコンの暖房を使用する際は、加湿機能を併用するなど、適正な湿度(50〜60%)を保つようにしましょう。設定温度を少しでも下げることが出来れば、消費電力が減り、喉にも、そして長い目で見て結果的にはお財布にも優しくすることも出来そうです。