お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が９日放送され、日本維新の会の藤田文武共同代表が公金還流疑惑を報じられた件を伝えた。

コメンテーターとして出演した元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「フェアに言えば、今は禁止ルールはないので、藤田さんの行動は違法とは言えません。禁止ルールがないので」と、まずコメント。「ただ、適法だと胸を張って言える話ではなくて、たまたま禁止ルールがなかったから違法にはなってないだけだと思ってます」と続けた。

その上で「この問題で藤田さんを（自身が）かなり強く批判してますけど、国民の皆さんに公金に対する政治家の姿勢、それを考えてもらいたかったんですよ」と続けると「僕は知事、市長の経験（者）なので役所の立場で公金を扱ってたんです。で、国会議員って、ずっと政治とカネの問題が終わらないでしょ？ 僕の認識では国会議員は公金を預かると自分のお金の感覚になってるんです。この公金の扱いの違いを国民の皆さんに知ってもらって、こういう行為はダメだよと言う認識を持ってもらいたい、という思いで問題提起しています」と話していた。