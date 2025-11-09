歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

自宅の庭で負傷したことを明かしました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 自宅の庭で負傷 「カシの木の枝」に「ものすごい勢いで激突」「私のオデコは帽子で守られたお陰か、本気の石頭かわかりませんが、少し切れて少し腫れた程度。ミニタンコブ」



工藤静香さんは「朝急いで庭をいじっていたら、、、、丁度オデコの高さの直径7センチくらいのカシの木の枝があり、急いでて下しか見てなくて、ものすごい勢いで激突」と、投稿。



続けて「漫画のような星が飛び、尻もち。オデコはもちろんだけど、何故かアゴと歯が痛かった笑笑笑笑」と、記しました。

そして「もうね、慌てるとか急ぐとかほんとに良くないと思いました。」「皆さんも足元気をつけてください。急いではダメです！！」と、呼びかけました。







工藤静香さんは「私のオデコは帽子で守られたお陰か、本気の石頭かわかりませんが、少し切れて少し腫れた程度。ミニタンコブ。」と、投稿。

続けて「あの衝撃でこのほんのかすり傷はかなりすごい丈夫！笑笑」と、綴りました。

そして「あ！今確認したら、帽子の内側が曲がってるところにちょうど当たったんだ！だから生地が二重になってたんだ！」「ライブグッズに救われた！笑笑」と、記しています。









この投稿にファンからは「しーちゃん 大丈夫でしょうか。本当に急いではだめですね。しかし、帽子があって良かったです。」・「え〜 しーちゃん大丈夫ですか？ 心配です。傷が残りませんように しんぞうがバクバク止まらないです。」・「しーちゃん、切り傷にタンコブ大丈夫ですか？ 気をつけてくださいね。お大事にしてください。」・「しーちゃん、大丈夫だった？大事に至らなくて良かったー♥」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】