フジテレビの梅津弥英子アナウンサーは9日、キャスターを務める同局系「日曜報道 THE PRIME」（日曜午前7時30分）に出演。レギュラーコメンテーターを務める弁護士の橋下徹氏から、「紙の資料」が用意されていることを指摘され、「触れられるんじゃないかと思っていました」と苦笑いで応じた。

橋下氏の指摘は、高市早苗首相が7日の衆院予算委員会の準備で、午前3時に出勤で対応に当たらざるを得なかったことをめぐり、議員宿舎の自室に設置されたファクスで受信できなかったことを一因に挙げたこと。7日の同委員会で「私はこれまで（大臣時代も含めて）役所のレクというのは受けていない。答弁書をいただいて、自分で読むということ」とした上で、「これまでは、ファクスやパソコンで受けて、宿舎で自分で読むということだった。ただ今回は、急に総理になって。衆院宿舎にはホームファクスが、部屋に付いていますよね。だいたい10枚くらいで紙が詰まるやつ。あれしかまだ昨日の段階では、なくて…」と、質問した立憲民主党の黒岩宇洋議員に説明。「今日から予算委員会が始まるということで、答弁書を受け取るすべがなかった。一読もせずに委員会に臨むわけにもいかなかった」と訴えた。

番組では、この高市首相の発言に注目。梅津アナは「ファクスが詰まるので、公邸に行かないといけなかったと…」と述べ、これに、ゲストで高市首相の経済ブレーンで知られる元内閣官房参与の本田悦朗氏は「いまだに名刺にファクスを印刷している国は日本くらい。基本的にはPDF化して、場合によっては暗号化してパソコンで送るのが、ビジネスのやり方。議員宿舎のファクスに紙がないというのは信じられない」と嘆いた。

これに、橋下氏は「有事になった時に、こんなんで大丈夫なんですかね」とした上で「日本でファクスを使っている業界は、ぼくらの司法の社会だけと思われていた。法律改正が追いついておらず、いまだにファクス。デジタルに変わりますが、司法と国会もファクス。なんとかしましょうよ」と呼び掛けた。

橋下氏はさらに、手元の番組進行表とみられる紙を手にしながら、「ただね、国会も司法もそうなんですが、一応社会のリード役でもあるメディアも、まだ紙ですからね」と、“暴露”。これに梅津アナは「すみません。触れられるんじゃないかと思ったんですよね」と苦笑い。「本当にこれは、社会全体を変えないといけない」と力説する橋下氏に、梅津アナは「（ペーパーレス化を）進めております。はい」と、訴えていた。