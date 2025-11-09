トラヴィス・スコット、来日公演にYe（カニエ・ウェスト）がサプライズ登場 「衝撃がすごすぎた」「一生の思い出」大興奮の声
米ラッパーのトラヴィス・スコットが、11月8日に埼玉・ベルーナドームで世界ツアー『TRAVIS SCOTT - CIRCUS MAXIMUS』の日本公演を開催した。
【画像】ついにトラヴィス・スコットが来日！日本公演キービジュアル
当初予定されていた午後5時の開演に対し、本人の登場が午後7時頃になることが事前にアナウンスされ、開演前からファンの間で動揺も広がっていた。しかし、ライブが始まると一転、圧巻のステージが展開。中盤には世界的アーティストのYe（カニエ・ウェスト）がサプライズで登場するという衝撃の展開が待っていた。
ステージにマスク姿のYeが現れ、その場でマスクを外すと、ドーム全体が大歓声に包まれた。トラヴィスとともに次々とパフォーマンスを繰り広げ、観客の熱気は最高潮に。SNS上では「中盤でカニエが出てきたの最高だった」「Yeの衝撃がすごすぎた」「一生の思い出になった」といった声が相次いで投稿され、ファンの間でも大きな話題となっている。
また、トラヴィスらしい炎や火花などを多用した攻撃的な演出も、ドームという環境下でも存分に再現され、「演出を可能な限りフルで持ってきたのもまじで凄い」といった感動の声も多数上がっている。
