保安官事務所が公開した監視カメラが捉えたメロディー・バザードさんと母親のアシュリーさんの映像/Santa Barbara County Sheriff's Office

（CNN）米カリフォルニア州で行方不明になっているメロディー・バザードさん（9）の母親が、不法監禁の容疑で7日に逮捕された。当局は発表で、今回の逮捕はメロディーさんの失踪事件とは直接関係していないと明らかにした。

サンタバーバラ郡保安官事務所の発表によると、母親のアシュリー・バザード容疑者について、メロディーさんの行方を捜索する過程で、容疑者が最近「被害者がその意思に反してある場所から離れるのを妨げた」疑いがあることが判明したという。

保安官事務所は、今回の容疑について、メロディーさんの捜索とは関係していないものの、捜査を妨げるおそれがあるため詳細は明らかにできないとしている。

当局は今回の事件の詳細をほとんど公表せず、不法監禁の被害者に関する情報も伏せたまま捜査を続けている。

今回の逮捕は、連邦捜査局（FBI）が容疑者の自宅や貸倉庫、メロディーさんが最後に目撃されたレンタカーの営業所を捜索してから約1週間後のことだった。

メロディーさんの捜索は全米の注目を集めている。レンタカー会社で10月に撮影された防犯カメラの映像には、メロディーさんがかつらをかぶっているように見える姿が映っていた。当局は州をまたぐドライブ旅行の経緯を調べており、母親については捜査に「非協力的」だと明らかにしていた。

保安官事務所によると、バザード容疑者は10月7日、メロディーさんとともにドライブ旅行に出発。この日、地元のレンタカー会社で撮影された映像には、メロディーさんがスウェットのフードをかぶり、「地毛よりも色が濃く、まっすぐな」ウィッグを着用している様子が映っていた。当局は、外見を変える目的でウィッグを使った可能性があるとみている。さらに、母親が旅の途中でウィッグを取りかえ、移動中に身元を特定されないようにしていた可能性があるという。

3日間にわたる旅の間、レンタカーはネブラスカ州、ユタ州、アリゾナ州、ネバダ州、カンザス州を走行し、途中で「偽造または交換されたナンバープレート」が使われたことが確認されたという。

その後、車はサンタバーバラの北西約90キロに位置するロムポクの家族の自宅に戻った。

保安官事務所によれば、10月7日に出発したのと同じレンタカーを運転してアシュリー容疑者が10日にロムポクの自宅に戻る姿が確認されたが、車内にメロディーさんの姿はなかった。

メロディーさんが最後に確認されたのは、その前日の10月9日、コロラド州とユタ州の州境付近の監視カメラの映像だった。

メロディーさんが行方不明となったと報告されたのは10月14日で、届け出たのは家族ではなく、長期の欠席を不審に思った学校関係者だった。

捜査が行われるなかでアシュリー容疑者が逮捕されたが、保安官事務所は今回の逮捕はメロディーさんの失踪とは直接関係ないと説明している。

メロディーさんを見かけた人や所在に関する情報を持つ人に対しては保安官事務所への通報や匿名での情報提供が呼びかけられている。