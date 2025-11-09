UPSの貨物機の墜落現場から煙が立ち上る様子=ケンタッキー州ルイビル/Leandro Lozada/AFP/Getty Images

（CNN）米ケンタッキー州ルイビルで4日に墜落した国際貨物大手UPSの貨物機MD11の事故を受け、米連邦航空局（FAA）は８日、徹底的な点検が済むまで、MD11およびMD11F型機の運航を事実上停止する方針を明らかにした。

マクドネル・ダグラス製のMD11は空港に隣接する住宅地に突っ込み、少なくとも14人が亡くなった。墜落時に火災が発生して商店を焼き尽くし、パニックになった人々が炎から逃れようと窓から飛び降りる事態になった。

FAAの指示は、4日の事故で「離陸時に左エンジンとそのパイロン（つり下げ部）が機体から脱落した」ことを受けたもの。FAAは「同様の設計の他の製品でも、安全性に欠ける状況が存在する、あるいは発生する可能性が高い」と警告している。

国家運輸安全委員会（NTSB）の調査官が墜落直前の状況を解明するため証拠を収集する中、UPSと米物流大手フェデックスはFAAの指示に先立ち、自社のMD11全機を直ちに運航停止すると発表していた。

NTSBによると、UPS2976便はルイビルにあるモハメド・アリ国際空港から離陸した際、加速中にエンジンとそれを支えるパイロンが左翼から脱落したという。

原因はまだ特定されていないが、運航会社は答えが出るまでの間、慎重を期した対応を取っている。

UPSは声明で「万全を期して安全を最優先する考えから、MD11の運航を一時的に停止する決定を下した」と説明。「我々にとって従業員と地域社会の安全ほど大切なものはない」と述べた。

マクドネル・ダグラスのMD11は貨物専用機で、UPSの保有機のおよそ9％を占める。UPSは、MD11なしでも一時的に業務を続ける緊急対応計画があると説明している。

MD11を運用するもう一つの主要米国企業フェデックスの広報も、「メーカーの勧告に基づく徹底的な安全確認」のため、MD11の運航を停止すると明らかにした。

一連の決定は米航空大手ボーイングの勧告を受けた対応となる。ボーイングは1997年にマクドネル・ダグラスと合併した。

墜落したUPSの貨物機は製造から34年が経過していた。旅客機としては古い部類に入るかもしれないが、貨物機の世界では珍しくなく、MD11の機齢が墜落の要因となった形跡は現時点ではない。