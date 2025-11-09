BE:FIRST・RYOKI（三山凌輝）、グループ脱退を公式発表「別々の道を歩むことが最善だと判断」【全文】
【モデルプレス＝2025/11/09】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーとして活動していたRYOKI（リョウキ／三山凌輝）が、11月8日をもってグループを脱退したことがわかった。同日、グループの公式サイトにて発表された。
【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？
公式サイトでは「この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます」と発表。「日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました」と脱退理由を説明。「メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています。引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります」とし、「新しい道を歩み出すRYOKI、そして、新たな体制で前進するBE:FIRSTへ、変わらぬ温かいご声援とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけている。
RYOKIは「週刊文春」（文藝春秋）にてRちゃんとの婚約を巡るトラブルが報道されたことを受け、7月5日のWorld Tour シンガポール公演をもってBE:FIRSTとしての活動を休止。同日には所属事務所「Flash Up etoile」からの独立を発表した。
RYOKIは1999年4月26日生まれ、愛知県出身。2021年にオーディション「THE FIRST」を経て結成されたBE:FIRSTのメンバー。俳優としても活躍し、主な出演作は映画「HiGH＆LOW THE WORST X」（2022）やドラマ「往生際の意味を知れ！」（2023）、「生理のおじさんとその娘」（2023）、連続テレビ小説「虎に翼」（2024）など。2025年には自身初の主演映画「誰よりもつよく抱きしめて」が公開された。8月29日、女優の趣里との結婚と趣里の第1子妊娠を発表。9月26日には、第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日(土)をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます。
日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。
7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました。
メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています。
引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります。
重ねて、ファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。
新しい道を歩み出すRYOKI、そして、新たな体制で前進するBE:FIRSTへ、変わらぬ温かいご声援とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
BMSG
【Not Sponsored 記事】
【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？
◆RYOKI、BE:FIRST脱退を発表
公式サイトでは「この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます」と発表。「日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
RYOKIは「週刊文春」（文藝春秋）にてRちゃんとの婚約を巡るトラブルが報道されたことを受け、7月5日のWorld Tour シンガポール公演をもってBE:FIRSTとしての活動を休止。同日には所属事務所「Flash Up etoile」からの独立を発表した。
RYOKIは1999年4月26日生まれ、愛知県出身。2021年にオーディション「THE FIRST」を経て結成されたBE:FIRSTのメンバー。俳優としても活躍し、主な出演作は映画「HiGH＆LOW THE WORST X」（2022）やドラマ「往生際の意味を知れ！」（2023）、「生理のおじさんとその娘」（2023）、連続テレビ小説「虎に翼」（2024）など。2025年には自身初の主演映画「誰よりもつよく抱きしめて」が公開された。8月29日、女優の趣里との結婚と趣里の第1子妊娠を発表。9月26日には、第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
◆公式サイト全文
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日(土)をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます。
日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。
7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました。
メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています。
引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります。
重ねて、ファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。
新しい道を歩み出すRYOKI、そして、新たな体制で前進するBE:FIRSTへ、変わらぬ温かいご声援とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
BMSG
【Not Sponsored 記事】