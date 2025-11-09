aespa、追加公演をライブでサプライズ発表 初ドームツアーで自身初の京セラでも開催
【モデルプレス＝2025/11/09】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）が11月8日、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館にて『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』を開催。同ツアーの追加公演として新たに東京、大阪の初ドームツアーの開催をサプライズ発表した。
アリーナツアーが全公演即日完売し、チケットの争奪戦となったaespa。ライブを一目見たいという多くのファンの声に応える嬉しいサプライズ発表となった。メンバーの発表を受け、ステージ上のモニターにて日程と会場が映し出されると、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館に集まったファンから大きな歓声と拍手が鳴り響いた。「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」というツアータイトルで2026年4月11・12日に京セラドーム大阪、4月25・26日に東京ドームで開催する。
aespaにとっては2023年、2024年に続く、東京ドーム公演となり、京セラドーム大阪に関しては初の単独公演となる。2024年のヒットに続き、今年も「Dirty Work」「Rich Man」といったリリースで、韓国のみならず、世界中のミュージックシーンに衝撃を与えてきたaespa。今年も年末に向けて様々な場面で活躍が期待されている中、日本においても現在開催中のアリーナツアー、そして、今回発表になった2026年の初ドームツアーで更なる飛躍を遂げ、aespaの音を象徴する “鉄の味” が日本中を席巻する。（modelpress編集部）
◆aespa、追加公演サプライズ発表
◆2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN ［SPECIAL EDITION DOME TOUR］
2026年4月11日（土） 京セラドーム大阪 開場16：30／開演18：30
2026年4月12日（日）京セラドーム大阪 開場14：00／開演16：00
2026年4月25日（土）東京ドーム 開場16：00／開演18：00
2026年4月26日（日）東京ドーム 開場14：00／開演16：00
