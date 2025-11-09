JR新大阪・新幹線ホームの万博ストアに関して「お願い」…「大変危険ですので、おやめいただくよう」「営業を中止させていただく場合も」
株式会社JR東海リテイリング・プラスは7日、公式X「JR-PLUS 鉄道部」に【お客様へのお知らせとお願い】を掲載した。
【画像】ホームやエスカレーターを走って…万博オフィシャルストアに関してお願い（全文）
「2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店」に関するもので、「駅構内コンコース、ホームやエスカレーターを走って当店へお越しになられるお客様が散見されます。転倒や他のお客様との接触等の恐れがあり大変危険ですので、おやめいただくようお願い申し上げます」と呼びかけ。
「なお、今後このような状況が続きますと営業を中止させていただく場合もございます。皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
大阪・関西万博の閉幕から約1ヶ月経ったが、一部のオフィシャルストアは混雑が続いている。
