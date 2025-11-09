セルヴォークから香りと潤いをまとう新作♡心を解き放つフレグランスコレクション

トータルビューティーブランド「セルヴォーク」から、心を穏やかに整える新作フレグランスが登場します。2025年12月5日(金)より発売されるのは、フレグランスミストとリップマスクの2アイテム。どちらも「Tranquil Woody（トランキルウッディ）」の香りで、深呼吸を誘うような安らぎに包まれます。慌ただしい毎日に、心と身体を解きほぐすような香りの時間を届けてくれます。

セルヴォークから新登場♡“Tranquil Woody”の香りが導く癒し

今回セルヴォークが届ける新しい香り「Tranquil Woody」は、ベルガモットやレモンのフレッシュさと、サンダルウッドやフランキンセンスの落ち着きが調和した、奥行きのある香り。

まるで自然の中にいるような静謐な空気感が漂い、心を穏やかに整えます。

12種類の精油を絶妙にブレンドしたこの香りは、呼吸を深めたい時や気持ちをリセットしたい瞬間にぴったりです。

セルヴォーク フレグランスミストで心地よくリセット

「セルヴォーク フレグランス ミスト」（9mL・4,950円）は、マインドに寄り添う精油100％の香りをブレンド。

気持ちを切り替えたい時や仕事の合間にひと吹きするだけで、空気が変わるような感覚に包まれます。

拡散しすぎない優しい香り設計で、オフィスでも使いやすいのが魅力。軽やかで透明感のある香りは、まとう人の内側から輝きを引き出してくれます。

セルヴォーク リップマスクで唇もうるおいヴェール

「セルヴォーク アロマヴェール リップマスク」（8g・3,300円）は、乾燥や荒れを防ぎながらぷるんと弾むような唇へ導く集中ケアアイテム。

3種のオーガニック成分と10種の植物由来保湿成分を配合し、唇を包み込むようにうるおいを密閉。

グリチルリチン酸ジカリウム（整肌成分）やビタミンC誘導体（テトラヘキシルデカン酸アスコルビル）も配合され、トラブル知らずのなめらかな唇に整えます。夜のナイトケアにも、日中の保湿にもおすすめです♪

静寂と深呼吸をまとう時間を、セルヴォークとともに

セルヴォークの新作フレグランスミストとリップマスクは、香りとケアを融合させた“お守りアイテム”。忙しい日々のなかでも、自分を取り戻す小さなひとときを与えてくれます。

「Tranquil Woody」の穏やかな香りをまとうことで、日常が少し柔らかく変わるような感覚を。静寂の中にある安らぎを、セルヴォークと一緒に感じてみてください♡