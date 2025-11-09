「豊根グリーンポート宮嶋」は、愛知県の最も奥地、奥三河の山あいに位置し、県内最高峰の茶臼山高原にも近い道の駅。豊かな自然に囲まれ、四季折々の風景を一望できる絶景テラスと、地元特産のチョウザメ料理や山の幸が魅力です。

「豊根グリーンポート宮嶋」は、愛知県北設楽郡豊根村、清流が流れる坂宇場川のほとりに位置する道の駅です。愛知県の奥三河と呼ばれる山間にあり、都会の喧騒（けんそう）から離れた静かで自然豊かな環境が魅力です。

周囲はダム湖や森林公園などがあり、四季折々の山里の風景を楽しめます。特に、地元のお母さんたちが作る郷土料理や、特産品であるチョウザメを使った料理がグルメスポットとして人気を集めています。

「豊根グリーンポート宮嶋」周辺には何がある？

道の駅の2階にある青空テラスからは、坂宇場川の清流と、四季の草花に彩られた山々の絶景を一望できます。この道の駅ならではのグルメは、チョウザメを使った「ダムカレー」や、特産のブルーベリーを使った商品、地元の新鮮な野菜などです。

周辺には、春に芝桜が咲き誇る茶臼山高原（萩太郎山）や、緑色の湖面が幻想的なみどり湖（新豊根ダム）といった自然豊かな絶景スポットが点在しており、ドライブと合わせて楽しめます。

「清らかな天然水で育ったチョウザメや新鮮な野菜……」

これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。

▼自然豊かな絶景
「自然豊かな環境で、眺めがよく、季節ごとの景色が楽しめる」（30代女性／神奈川県）」

「テラスから坂宇場川を見てのんびりしたい」（30代女性／埼玉県）」

▼地元の美味しいグルメ
「地元のお母さんたちが作る手料理が人気で、清らかな天然水で育ったチョウザメや新鮮な野菜など、豊根村ならではの特産品を使用した料理が楽しめるから」（40代男性／静岡県）」

「五平餅が食べられるから」（30代女性／岐阜県）」

▼四季折々の景色
「秋は紅葉ドライブの休憩スポットとして人気が高く、色づく木々に心が癒されます。のんびりとした時間を過ごしたい人にぴったりの道の駅です」（40代男性／静岡県）」

「四季折々の風景が綺麗」（30代女性／栃木県）」

