nana’s green tea「2026年福袋」発売決定！ トートバッグやギフトカードが入ったお得なセット
「nana’s green tea」は、11月20日（木）12時00分から、お得な内容を詰め合わせた「2026年福袋」の予約受付を、公式オンラインストアで開始する。
【写真】グリーンのトートバッグ付き！ 豪華な「￥8，900セット」
■お得な2種類を用意
今回発売される「2026年福袋」は、人気イラストレーターのアオタケエリコ氏が手掛けたオリジナルグッズや、店舗で使用できるギフトカードなどがセットになった「￥8，900セット」と「￥5，400セット」の2種類の福袋。
各セットには、高級感と耐久性を両立した織ネームのロゴマーク付き「トートバッグ」をはじめ、保冷機能をプラスした「風呂敷ランチマット」や、人気商品の「抹茶白玉フロートラテ」を刺しゅうした「かや織ふきん」、「ティーバッグ」2種類、「抹茶フィナンシェ」、「ほうじ茶フィナンシェ」が共通して用意されている。
また、「ドリンクギフトカード」、「パフェギフトカード」、「360KYUSU ￥1，000offチケット」も入っているほか、「￥8，900セット」には和ポップな世界観が楽しめるイラストをあしらった「そば猪口」や、「まめ皿」、「キャニスター缶」、国産のもち米を使用した「海老かきもち」がセットになっている。
なお、予約期間は11月20日（木）12時00分〜12月21日（日）23時59分まで。商品の受取期間は店舗によって異なり12月26日（金）〜12月28日（日）と12月29日（月）〜2026年1月3日（土）で予定されるため、事前の確認が必要だ。
