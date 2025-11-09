国境を超え、チャレンジを続ける矢作厩舎がまた一つ記録を打ち立てた。9日、福島2R・2歳未勝利（芝1200メートル）でアンジュプロミス（牝2＝矢作、父ドレフォン）が矢作厩舎所属の古川奈穂（25）とのコンビで2馬身差V。矢作芳人師（64）はJRA、海外、地方を合わせ、通算1000勝（JRA936勝、海外17勝、地方47勝）を達成した。

8日の京都3R・2歳未勝利（芝1800メートル）でネッタイヤライ（牡2、父コントレイル）が勝利し、メモリアルへ、あと1勝として迎えた日曜の朝。先陣を切ったアンジュプロミスが愛弟子の手綱で決めた。

16年にリアルスティールでドバイターフ制覇、19年にリスグラシューでコックスプレート制覇、21年に米ブリーダーズCで日本調教馬初勝利（BCフィリー＆メアターフ＝ラヴズオンリーユー、BCディスタフ＝マルシュロレーヌ）を収め、23年にパンサラッサでサウジC制覇。自身が手がけたリアルスティールの産駒フォーエバーヤングは今春の中東遠征でサウジCを制し、先週は米BCクラシックで日本調教馬初勝利の偉業を成し遂げた。

◇矢作 芳人（やはぎ・よしと）１９６１年（昭３６）３月２０日生まれ、東京都出身の６４歳。日本有数の進学校、開成高校を卒業後、オーストラリアに渡り武者修行。帰国後の８４年、栗東トレセンに入り、厩務員、調教助手を経て０４年、１４度目の挑戦で調教師試験に合格。０５年３月に開業して５日の阪神１Ｒ・マルタカクインで初出走（９着）、２６日中京９Ｒ・テンザンチーフで初勝利。通算９７８５戦９９９勝（８日終了時点）、うちＪＲＡ重賞は１２年日本ダービー（ディープブリランテ）、１９年有馬記念（リスグラシュー）、２０年皐月賞＆日本ダービー＆菊花賞３冠制覇（コントレイル）などＧ１・１４勝を含む５９勝。